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В Бурятии в фотоловушку попались снежный барс и козерог

В Бурятии в фотоловушку попались снежный барс и козерог
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Специалисты выясняют, новая ли это особь снежного барса

В Тункинском национальном парке в Бурятии группа «Ирбис» патрулирует территории в местах обитания снежного барса, а также горного сибирского козла – основной пищи барсов.



Во время патрулирования были проверены ранее установленные фотоловушки. Они в разное время, 21 февраля и 3 апреля, зафиксировали снежного барса и горного сибирского козла.

- Вопрос о том, новая ли это особь снежного барса, находится на стадии изучения сотрудниками парка. В настоящее время группа проводит проверку по маршрутам, сбор и анализ информации, - сообщили в Тункинском нацпарке.

Домом снежному барсу служат неприступные скалы. Здесь дуют ветра, а на вершинах гор лежат вечные снега, воздух разряжен, а температура воздуха опускается до 45 градусов ниже нуля. Ирбис одиночка. Это очень скрытный зверь, пик активности которого приходится на сумерки. Пятнистый рисунок шкуры ирбиса превращает его почти в невидимку на фоне серых скал.

Снежных барсов в Бурятии можно пересчитать по пальцам. Исследователи дают им клички, узнают по внешнему и благодаря фотоловушкам могут отслеживать их судьбу.

К сожалению, вид находится под угрозой исчезновения. Как сообщал «Байкал-Daily» недавно представители Всемирного фонда дикой природы заявили, что в Бурятии необходимо срочно создать особо охраняемую природную территорию.

- Необходимо создать охраняемую природную территорию на Восточном Саяне в Окинском районе Бурятии – без создания ООПТ группировка снежного барса здесь просто обречена на постепенное угасание, - заявил старший координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.
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