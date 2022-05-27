В Бурятии предрекают исчезновение снежных барсов, если не примут меры









Снежные барсы в Бурятии, которых и так можно пересчитать по пальцам, находятся под угрозой исчезновения, если не создать особо охраняемую природную территорию. Так дали понять представители Всемирного фонда дикой природы (WWF), которые недавно завершили учёт численности снежного барса (ирбиса) в России.В целом в стране численность снежного барса в выросла по сравнению с 2020 годом, сообщили в пресс-службе представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.По сравнению с 2020 годом наблюдается рост численности группировки вида в бассейне реки Аргут и на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. Стабильно состояние группировок ирбиса на хребте Цаган-Шибэту и Шапшальском в Тыве, хребте Сайлюгем на Алтае. Впервые учёные подтвердили присутствие ирбиса на Хемчикском и Куртушибинском хребтах вдоль границы Тывы с Красноярским краем.Однако, что касается ещё нескольких территорий, в том числе Бурятии, то специалисты бьют тревогу.- Срочные меры охраны нужны на хребте Чихачева, Южном Алтае и на хребте Восточный Саян в Бурятии. Хребет Чихачева – важный коридор, по которому перемещаются ирбисы из России в Монголию и обратно. Осенью на хребте зафиксировали всего двух снежных барсов, хотя раньше семь-восемь особей. Здесь нужно создать охранную зону Алтайского заповедника или Сайлюгемского национального парка. Также WWF считает, что необходимо создать охраняемую природную территорию на Восточном Саяне в Окинском районе Бурятии – без создания ООПТ группировка снежного барса здесь просто обречена на постепенное угасание, - заявил старший координатор проектов представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.В целом в России эксперты оценили численность редкого вида кошачьих в 73-75 особей, из них взрослых — 55-57, котят — 18 особей в девяти выводках. Для сравнения: в 2020 году в России насчитали 51 особь, а в 2018 — 61 особь снежного барса.- Численность животных — важный показатель природоохранного успеха или неудачи. Результаты учёта подтверждают: численность ирбиса растёт там, где территория хорошо охраняется, например, в долине реки Аргут в Горном Алтае, где активно работает национальный парк «Сайлюгемский», - подчеркнул Александр Карнаухов..Полномасштабный учёт численности и состояния снежного барса проходит в РФ с 2015 года по инициативе и при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) каждый год, а с 2018 года – раз в два года в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, где обитает до 90% популяции ирбиса.Исследователи используют автоматические камеры, тропление по следам и молекулярно-генетический метод исследования (экскременты, шерсть) для определения численности вида. Данные фиксируют с помощью мобильного приложения NextGIS Collector. Основной инструмент получения информации о снежном барсе — это автоматические камеры, которые сейчас установлены и регулярно используются во всех ключевых группировках ирбиса в России.