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Забайкалец перечислил мошенникам четыре миллиона

Забайкалец перечислил мошенникам четыре миллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина думал, что инвестировал деньги в газовую отрасль

В полицию поступило сообщение от жителя города Хилок о том, что неизвестные обманным способом похитили более четырёх миллионов рублей. Установлено, что потерпевший нашёл в интернете сайт для желающих инвестировать в газовую отрасль. Забайкалец в специальной форме ввёл свои данные и номер телефона. Чуть позже с ним связался якобы менеджер инвестиционной компании и помог зарегистрироваться на торговой площадке, завести личный счёт.

Для получения дохода потерпевшему нужно было внести средства под проценты. Забайкалец за три месяца внёс три миллиона рублей, которые занял у родственников и оформил несколько кредитов. Когда мужчина решил вывести заработанные деньги, аферисты потребовали оплатить налог в сумме одного миллиона. Потерпевший оформил ещё один кредит и внёс деньги, однако вывести ни свои, ни якобы заработанные средства у него всё равно не получилось.

Возбуждено уголовное дело.

- Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о бдительности и призывают не искать «лёгкий» заработок в интернете. Прежде чем вложить денежные средства для получения дополнительного дохода, необходимо изучить финансовый рынок. Имея возможность инвестировать, следует лично обращаться в проверенные финансовые организации, а не переходить по ссылкам в интернете, - отметили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
мошенничество

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