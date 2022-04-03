Мужчина думал, что инвестировал деньги в газовую отрасль
В полицию поступило сообщение от жителя города Хилок о том, что неизвестные обманным способом похитили более четырёх миллионов рублей. Установлено, что потерпевший нашёл в интернете сайт для желающих инвестировать в газовую отрасль. Забайкалец в специальной форме ввёл свои данные и номер телефона. Чуть позже с ним связался якобы менеджер инвестиционной компании и помог зарегистрироваться на торговой площадке, завести личный счёт.
Для получения дохода потерпевшему нужно было внести средства под проценты. Забайкалец за три месяца внёс три миллиона рублей, которые занял у родственников и оформил несколько кредитов. Когда мужчина решил вывести заработанные деньги, аферисты потребовали оплатить налог в сумме одного миллиона. Потерпевший оформил ещё один кредит и внёс деньги, однако вывести ни свои, ни якобы заработанные средства у него всё равно не получилось.
Возбуждено уголовное дело.
- Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о бдительности и призывают не искать «лёгкий» заработок в интернете. Прежде чем вложить денежные средства для получения дополнительного дохода, необходимо изучить финансовый рынок. Имея возможность инвестировать, следует лично обращаться в проверенные финансовые организации, а не переходить по ссылкам в интернете, - отметили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец перечислил мошенникам четыре миллиона
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