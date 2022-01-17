Команда врачей Бурятии впервые приняла участие в чемпионате России

Общество, Фото: предоставлено РКБ имени Семашко

Врачи со всей страны определили лучших в мини-футболе



Команда Бурятии впервые приняла участие в чемпионате России по мини-футболу среди врачей.



Восьмой чемпионат России по мини-футболу среди медработников состоялся в январе 2022 года в Ярославле. В состязании приняли участие 17 регионов России. Команда Бурятии впервые приняла участие в этом соревновании.



- В сборную команду республики Бурятия вошли пять врачей Республиканкой клинической больницы им. Семашко. Это заместитель главного врача Валентин Осодоев, заведующий отделением оториноларингологии Доржи Очиров, врач-рентгенхирург Ж.С.Пастыков, врач-нейрохирург Алексей Будаев и врач-торакальный хирург Батор Гомбожапов, - сообщается в аккаунте в соцсети республиканской больницы.



За победу бились сборная Южного федерального округа, а также команды из Москвы, Якутии, Улан-Удэ и Московской области. Команды играли по круговой системе - каждый с каждым.



В напряженной борьбе врачи Бурятии заняли пятое место в категории masters и 11-е место в категории без возрастных ограничений.

