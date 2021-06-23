Бурятия присоединилась к акции «Аист на крыше»

Трогательную песню спели более 100 человек
Более 100 человек из 13 районов Бурятии объединились, чтобы вместе спеть трогательную песню «Аист на крыше». Песня о мире, о жизни, о надежде, которая объединила города России в один большой хор.
В республике акция прошла онлайн. Участники размещали свои видео с хэштэгами #АистНаКрыше, #ЗаМирноеНебо.
Молодежный центр министерства спорта и молодежной политики Бурятии представил подборку лучших кадров в рамках акции:
Трогательную песню спели более 100 человек
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