Бурятия присоединилась к акции «Аист на крыше»





Более 100 человек из 13 районов Бурятии объединились, чтобы вместе спеть трогательную песню «Аист на крыше». Песня о мире, о жизни, о надежде, которая объединила города России в один большой хор.В республике акция прошла онлайн. Участники размещали свои видео с хэштэгами #АистНаКрыше, #ЗаМирноеНебо.Молодежный центр министерства спорта и молодежной политики Бурятии представил подборку лучших кадров в рамках акции: