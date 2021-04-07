В Забайкалье начал работу военно-патриотический онлайн-фестиваль

Работы участников принимаются до 30 сентября



В Забайкальском крае стартовал военно-патриотический онлайн-фестиваль «Война глазами забайкальцев». Это мероприятие объединит различные краевые акции и проекты, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, в которых могут принять участие все жители региона.



Краевая акция видеороликов «Дети войны. Воспоминания» соберёт создателей видео, в которых участники вспоминают своё детство во время Великой Отечественной войны или читают воспоминания, авторские эссе, сочинения, стихи детей войны с демонстрацией фотографий. По окончании акции из присланных материалов организаторами будет создан итоговый видеоролик.



Для участия в акции «Письма Победы» необходимо отправить в адрес организатора копии подлинных писем участников Великой Отечественной войны с указанием всех сохранившихся данных автора. Материалы участников акции будут систематизированы и собраны в единый буклет «Письма Победы Забайкалья», который будет выпущен в бумажном и электронном вариантах.



Краевая акция изобразительного искусства «Великая война – великая Победа!» проводится для молодых художников от 7 до 17 лет. Для участия в проекте принимаются фото творческих работ патриотической тематики, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, выполненных в различных техниках и материалах - карандашом, фломастерами, гуашью, акварелью и другими средствами. Итогом акции станет создание электронного каталога, содержащего картины всех участников.



Виртуальная художественная выставка «Великому подвигу посвящается…» объединит забайкальских художников-любителей от 18 лет. Для участия необходимо предоставить организаторам заявку и фото своего произведения. Основная тема работ – воинский и трудовой подвиг советского народа в годы войны.



Участникам акции видеороликов «Наши земляки – участники войны» предлагается создать видео, в которых ветераны вспоминают своё участие в боях или читают воспоминания, стихи, авторские эссе других героев с демонстрацией фотографий.



Для участия в краевой акции видеороликов «Воспоминания тружеников тыла» необходимо создать видео, в котором герой истории вспоминает свою трудовую деятельность во время войны, либо читает воспоминания, авторские эссе, сочинения, стихи других тружеников тыла с демонстрацией фотографий. По окончании акции из присланных материалов будет создан итоговый видеоролик.



Краевая акция «Забайкальские казаки на фронте» – это истории, воспоминания о казаках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, копии сохранившихся фотографий, а также фотографии семейных реликвий, связанных с героическим прошлым своего родственника, которые необходимо прислать в адрес организатора.



Для участников акции «Народное творчество в годы войны» необходимо снять небольшой видеоролик песни, танца или частушек времён Великой Отечественной войны.



Краевая акция «Фронтовой альбом. Великая Отечественная война в истории моей семьи» объединит фотографии участников боёв с небольшими рассказами об их фронтовой жизни.



Проект «Улицы наших героев» - это фотографии, сделанные участниками акции на улицах, носящих имена Героев Советского Союза, тех, кто воевал на фронтах с фашистами.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, работы принимаются до 30 сентября на электронную почту регионального учебно-методического центра культуры и народного творчества (ozntd-chita@yandex.ru).



- Авторам предлагается разместить свои материалы на личных страницах в социальных сетях под хештегом #войнаглазамизабайкальцев75. Мы, в свою очередь, будем публиковать работы наших участников на своих официальных интернет-ресурсах под главным хештегом фестиваля, а также под тематическими хештегами каждой акции, - рассказали в учебно-методическом центре.



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