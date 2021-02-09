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В Бурятии ликвидируют крупную свалку

В Бурятии ликвидируют крупную свалку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Свалка угрожает экологической безопасности озера и здоровью местных жителей

В Бурятии планируется проведение конкурса на выполнение работ по рекультивации свалки в посёлке Усть-Баргузин, сообщили в пресс-службе минприроды республики.


Сейчас в министерстве идёт подготовка документов на проведение конкурса, в частности разработка техзадания, календарного плана и контракта на выполнение работ.

Параллельно в ведомстве запланировано проведение конкурса по строительному контролю.

- В ближайшее время планируется подписание контракта с исполнителем и начало работ по рекультивации свалки. Завершение работ ожидается в ноябре 2022 года, - комментирует врио министра природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

Стихийная свалка образовалась в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Она угрожает не только экологической безопасности озера, но и здоровью местных жителей. За несколько лет в месте, где раньше складировался мусор, накопилось около 180 тысяч тонн отходов, включая бытовые и строительные. Периодически там происходят пожары, дым от которых доходит до ближайших населённых пунктов.

свалка мусор
 
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