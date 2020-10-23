Золотую медаль она выиграла среди юниорок 15-16 лет в прыжках на двойном минитрампе
Спортсменка из Братска Дарья Неспанова завоевала золотую медаль на первенстве России по прыжкам на батуте, которое с 19 по 24 октября проводится в спорткомплексе «Ярбатут» в Ярославле. В соревнованиях принимают участие более 600 человек из 31 субъекта РФ.
Дарья Неспанова победила среди юниорок 15-16 лет в прыжках на двойном минитрампе по программе мастеров спорта России. В финале за медали боролись семь участниц из шести регионов страны. Серебряным призёром стала Олеся Молянова из Нижегородской области. Бронзовую награду выиграла представительница Ростовской области Анна Черногузова.
Дарья Неспанова занималась в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва города Братска. Сейчас она учится в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска и тренируется во дворце спорта «Юность». Тренерами спортсменки являются Сергей Баранников и Тамара Шмата. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Братчанка победила на первенстве России по прыжкам на батуте
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Золотую медаль она выиграла среди юниорок 15-16 лет в прыжках на двойном минитрампе
Леопарда выгуливали на поводке
У них 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медали.
Соревнования пройдут с 24 по 31 октября в Ульяновске
До 1 марта медико-социальная экспертиза будет проводится в заочной форме
Школьники не будут учиться с 26 октября по 8 ноября
По предположению аналитиков, сокращение миграции не связано с введением ограничений из-за пандемии
Это касается жителей Верхней Берёзовки, Аршана, Лысой горы и Шишковки
Осенние каникулы в Иркутске начнутся досрочно
Готовность объекта составляет 88%
Михаил Алагуев сумел попасть в ряды Американской психологической ассоциации
Ещё один представитель Бурятии штурмует телешоу канала ТНТ
В столице Бурятии продолжается комплексная работа по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха
Сегодня памятными медалями наградили семь активистов из Улан-Удэ и районов республики
Власти объяснили, зачем увеличивают количество светофоров