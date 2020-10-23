Братчанка победила на первенстве России по прыжкам на батуте

Золотую медаль она выиграла среди юниорок 15-16 лет в прыжках на двойном минитрампе



Спортсменка из Братска Дарья Неспанова завоевала золотую медаль на первенстве России по прыжкам на батуте, которое с 19 по 24 октября проводится в спорткомплексе «Ярбатут» в Ярославле. В соревнованиях принимают участие более 600 человек из 31 субъекта РФ.



Дарья Неспанова победила среди юниорок 15-16 лет в прыжках на двойном минитрампе по программе мастеров спорта России. В финале за медали боролись семь участниц из шести регионов страны. Серебряным призёром стала Олеся Молянова из Нижегородской области. Бронзовую награду выиграла представительница Ростовской области Анна Черногузова.



Дарья Неспанова занималась в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва города Братска. Сейчас она учится в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска и тренируется во дворце спорта «Юность». Тренерами спортсменки являются Сергей Баранников и Тамара Шмата. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

