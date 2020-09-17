В Бурятии, возможно, дал о себе знать спасённый детёныш косули

Фотоловушка сфотографировала коров, ворону, белку и маленькую косулю
В лесах Бурятии установлено более 150 фотоловушек. Однак в кадр попадают не только нарушители лесного законодательства, но и лесные животные.
Сотрудники Бичурского лесничества собрали небольшую подборку фотографий с одного устройства. Днём в кадр попали коровы, ворона и детёныш косули. Сотрудники говорят, что, возможно, это именно тот, которого в июле спасли сотрудники Бичурского лесхоза из пожара.
Как сообщал «Байкал-Daily», детёныша спасли в начале июля, когда он испуганно метался в дыму один, без матери
. Спасителем стал рабочий лесопожарной станции Алексей Гнеушев, вынесший детёныша из очага лесного пожара.
А ночью перед фотокамерой позировала рыжая красавица – белка.
- Фотоловушки помогают лесникам оперативно выявлять нарушения лесного законодательства, задерживать и привлекать к ответственности нарушителей. Даже если устройство фото-фиксации будет похищено, лесники смогут обнаружить его по IMEI-коду, - отмечают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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