В Бурятии из лесного пожара спасли оленёнка

Испуганный малыш метался в дыму один, без матери. ВИДЕО
В Бурятии сотрудник лесхоза во время тушения лесного пожара спас оленёнка, сообщается в аккаунте «Твой Дальний Восток. Бурятия» в Instagram.
4 июля сотрудники Бичурского лесхоза тушили возгорание, случившееся из-за грозы. Один из сотрудников во время борьбы с огнём спас из лесного пожара оленёнка. Испуганный малыш метался в дыму, когда его заметил рабочий лесопожарной станции Алексей Гнеушев.
— Ходили по кромке пожара, тушили огонь, матери рядом не было. Он живой и здоровый, только очень напугался. Вынесли из дымящегося очага, — рассказывают коллеги-лесники скромного Алексея.
Сам Алексей не спешил делиться историей, он уже работает на другом пожаре.
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