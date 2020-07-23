Им предстоит сдать нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению в горно-скалистой местности
В Бурятии военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) пройдут углубленный курс горной подготовки в ходе полевого выхода. Все занятия будут проведены в диапазоне высот от 300 до 1000 метров над уровнем моря.
Военнослужащие будут выполнять учебно-боевые задачи с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальной горной экипировки и снаряжения. Разведчики также выполнят нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин в горно-скалистой местности.
Особое внимание при обучении будет уделено подготовке разведчиков по взаимодействию с расчётами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) по сбору, обработке, передаче координат и данных целей для обнаружения, опознавания и уничтожения объектов условного противника.
Около 300 военнослужащих мотострелкового соединения получат практику в движении по горным склонам, преодолении скал, природных препятствий и водных преград, в организации воздушной переправы и эвакуации раненых с использованием специального современного горного снаряжения.
В завершение сбора будут проведены контрольные занятия в виде соревнований разведывательных подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Разведчики ВВО проведут подготовку в горах Бурятии
Общество, Фото:
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