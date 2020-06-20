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В Бурятии за сутки выявили 48 больных коронавирусом

В Бурятии за сутки выявили 48 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Выздоровело 1642 человека

На утро 20 июня в Бурятии зарегистрировано 2549 случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1394. За сутки прибавилось 48 больных, сообщили в региональном оперштабе.

Из 48 новых случаев COVID-19: 7 человек – прибывшие из регионов России, 6 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1530 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 711 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1642 человека, умерло 17 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», два пациента скончались накануне.

В стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 548 больных, из них 40 детей, накануне сообщалось о 38 больных детях. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 342 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В пяти обсерваторах на сегодняшнее утро находится 74 человека.

За сутки проведено исследований от 2641 человек, с нарастающим итогом – 144 682 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.


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