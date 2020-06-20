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За сутки в Бурятии скончались два пациента с коронавирусом

За сутки в Бурятии скончались два пациента с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе уже 17 летальных случаев

За сутки в Бурятии скончались два пациента с коронавирусом.  

- 19 июня, в стационаре на ул. Пирогова от новой коронавирусной инфекции CОVID-19 умерла 68-летняя пациентка, страдающая тяжёлым заболеванием лёгких и сопутствующей патологией сердечно сосудистой системы, сообщили в республиканском оперштабе.

В стационаре по ул. Солнечная от коронавирусной инфекции COVID-19 умер 57-летний пациент.

- Мужчина страдал терминальной хронической почечной недостаточностью, на гемодиализе с 2015 года, с сопутствующей тяжёлой сердечно-сосудистой патологией, неоднократными ангиопластиками и стентированием коронарных артерий, - сообщили в республиканском оперштабе.

За весь период в республике скончалось 17 пациентов с коронавирусом.

На 20 июня в Бурятии зарегистрировано 2549 случаев заражения COVID-19, за сутки прибавилось 48 больных.
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