



- 19 июня, в стационаре на ул. Пирогова от новой коронавирусной инфекции CОVID-19 умерла 68-летняя пациентка, страдающая тяжёлым заболеванием лёгких и сопутствующей патологией сердечно сосудистой системы, сообщили в республиканском оперштабе.



В стационаре по ул. Солнечная от коронавирусной инфекции COVID-19 умер 57-летний пациент.



- Мужчина страдал терминальной хронической почечной недостаточностью, на гемодиализе с 2015 года, с сопутствующей тяжёлой сердечно-сосудистой патологией, неоднократными ангиопластиками и стентированием коронарных артерий, - сообщили в республиканском оперштабе.



За весь период в республике скончалось 17 пациентов с коронавирусом.



На 20 июня в Бурятии зарегистрировано 2549 случаев заражения COVID-19, за сутки прибавилось 48 больных.



За сутки в Бурятии скончались два пациента с коронавирусом.