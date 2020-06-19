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В Бурятии за сутки выявили 55 больных коронавирусом

В Бурятии за сутки выявили 55 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проходят лечение 884 человека 

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8.00 часов 19 июня зарегистрировано 2501 случай заражения COVID-2019, из них по Улан-Удэ – 1368.

Накануне насчитывалось 2446 случаев заражения за весь период. За минувшие сутки выявлено 55 новых больных.

Из 55 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов РФ, 14 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. На сегодня круг контактных лиц составляет 1408 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1602 человека, в том числе за минувшие сутки 41 пациент. Умерло 15 человек.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 526 больных, из них 38 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 358 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В Республиканской инфекционной клинической больнице в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.

В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 3 больных (в том числе старше 65 лет - 2 человека).

В стационаре на улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 5 человек, на ИВЛ пациентов нет.

В пяти обсерваторах находятся 75 человек.

коронавирус профилактика
 
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