В Бурятии магазину незаконно отключили воду

Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей



Прокурорской проверкой установлено, что в апреле 2020 прекращена подача воды на объект розничной торговли в села Ильинка Прибайкальского района Бурятии. Индивидуальный предприниматель в нарушение действующего законодательства о причинах отключения и сроках возобновления водоснабжения уведомлён не был.



- Непредставление потребителю услуг по водоснабжению препятствовало торговле товарами первой необходимости в период действия ограничительных процедур, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



После прокурорского вмешательства водоснабжение восстановлено, виновное должностное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

