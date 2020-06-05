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В Бурятии магазину незаконно отключили воду

В Бурятии магазину незаконно отключили воду
Общество,  Фото:pixabay.com
Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей

Прокурорской проверкой установлено, что в апреле 2020 прекращена подача воды на объект розничной торговли в села Ильинка Прибайкальского района Бурятии. Индивидуальный предприниматель в нарушение действующего законодательства о причинах отключения и сроках возобновления водоснабжения уведомлён не был.

- Непредставление потребителю услуг по водоснабжению препятствовало торговле товарами первой необходимости в период действия ограничительных процедур, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

После прокурорского вмешательства водоснабжение восстановлено, виновное должностное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
отключение воды прокуратура
 
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