Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
Прокурорской проверкой установлено, что в апреле 2020 прекращена подача воды на объект розничной торговли в села Ильинка Прибайкальского района Бурятии. Индивидуальный предприниматель в нарушение действующего законодательства о причинах отключения и сроках возобновления водоснабжения уведомлён не был.
- Непредставление потребителю услуг по водоснабжению препятствовало торговле товарами первой необходимости в период действия ограничительных процедур, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
После прокурорского вмешательства водоснабжение восстановлено, виновное должностное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В Бурятии магазину незаконно отключили воду
Общество, Фото:
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