В Бурятии опровергли слухи о непроведённой обработке в офисе больных коронавирусом

«Дезинфекционные мероприятия были проведены почти на 3 тысячах квадратных метров», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии



В социальных сетях и мессенджерах гуляют различные домыслы по поводу главного офиса ГК «Титан»: «Главный офис «Титана» должны были закрыть на санобработку и карантин. А не закрыли. Подозрительно». В фейковых сообщениях ставится под сомнение проведение всех необходимых мероприятий по дезинфекции.



Сотрудники «МегаТитана» в свою очередь рассказали, что специалистами была проведена тотальная обработка в помещениях, обработка поверхностей - шкафов, столов и т.д. Окончательная дезинфекция была проведена 25 марта.



- Те помещения, которые подлежали обработке, были все обработаны. Дезинфекционные мероприятия были проведены почти на 3 тысячах квадратных метров, - подтвердили их слова в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В число обработанных помещений входят офис, ресторан «Ковбой» и другие помещения «МегаТитана» и т.д.



