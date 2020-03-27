«Дезинфекционные мероприятия были проведены почти на 3 тысячах квадратных метров», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии
В социальных сетях и мессенджерах гуляют различные домыслы по поводу главного офиса ГК «Титан»: «Главный офис «Титана» должны были закрыть на санобработку и карантин. А не закрыли. Подозрительно». В фейковых сообщениях ставится под сомнение проведение всех необходимых мероприятий по дезинфекции.
Сотрудники «МегаТитана» в свою очередь рассказали, что специалистами была проведена тотальная обработка в помещениях, обработка поверхностей - шкафов, столов и т.д. Окончательная дезинфекция была проведена 25 марта.
- Те помещения, которые подлежали обработке, были все обработаны. Дезинфекционные мероприятия были проведены почти на 3 тысячах квадратных метров, - подтвердили их слова в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В число обработанных помещений входят офис, ресторан «Ковбой» и другие помещения «МегаТитана» и т.д.
В Бурятии опровергли слухи о непроведённой обработке в офисе больных коронавирусом
Общество, Фото:
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