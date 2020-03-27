В Бурятии наградили лучших росгвардейцев

В честь Дня войск национальной гвардии России медалями, благодарностями и грамотами различного уровня, а также ценными подарками были награждены лучшие росгвардейцы



Начальник управления Росгвардии по Республике Бурятия полковник полиции Сергей Гатилов поздравил личный состав с профессиональным праздником.



- В это сложное время мы стоим на страже правопорядка. Росгвардия в любой момент готова прийти на помощь, в любое время, днем и ночью выполнить поставленную служебно-боевую задачу. Мы преклоняем головы перед нашими сослуживцами, погибшими при исполнении служебного долга. Слова благодарности – нашим дорогим ветеранам, которые и сейчас стоят с нами в одном строю, помогая в воспитании молодого поколения, делясь своим богатым опытом, профессионализмом, навыками и умениями. Желаю всем вам, вашим близким, прежде всего, крепкого здоровья, удачи, благополучия, неиссякаемой энергии и всех земных благ, - пожелал Сергей Гатилов.



Также со словами поздравления выступил председатель Совета ветеранов регионального отделения общественной организации войск правопорядка по Бурятии, подполковник милиции в отставке Юрий Цыбденов:



- Сегодня мы отмечаем четвёртую годовщину создания Федеральной службы войск национальной гвардии. За четыре года мы прошли все этапы становления и формирования новой структуры, и к своему профессиональному празднику подошли с хорошими показателями. В этот праздничный день желаю всем нам не сдавать позиции, наращивать результативность службы, карьерного роста, здоровья и благополучия!



Праздничное собрание завершилось торжественным маршем военнослужащих и сотрудников Росгвардии Бурятии под звуки военного оркестра.

