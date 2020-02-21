В Забайкалье стартует конкурс фотографий в бурятской одежде

Снимки необходимо сделать во время празднования Сагаалгана в Чите
В Забайкальском крае объявлен фотоконкурс в социальных сетях в рамках празднования Сагаалгана.
Для участия в конкурсе необходимо 25 февраля в Чите во время праздничных мероприятий на площади Ленина или в краевой филармонии сделать фотографию в бурятском национальном костюме, опубликовать её на своей страничке в одной из социальных сетей: «Инстаграм», «Вконтакте» или «Одноклассники», указав хэштэг #МыизЗабайкальскогокрая. Конкурс проводится в двух номинациях: «Бурятский национальный костюм в полном комплекте» и «Семья в бурятском костюме».
Будет определён победитель в каждой номинации по следующим критериям: количество «лайков», оригинальность, эмоциональность фотографии, художественный уровень произведения, оригинальность идеи, техника и качество исполнения.
Итоги конкурса будут объявлены 28 февраля на официальном сайте министерства культуры Забайкальского края. Победители получат пригласительные билеты на концерты, которые пройдут в Забайкальской краевой филармонии в рамках празднования Сагаалгана. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.
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