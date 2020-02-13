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Иркутск присоединится к написанию всебурятского диктанта

Иркутск присоединится к написанию всебурятского диктанта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Официальный девиз акции – «А» узэг эрдэмэй дээжэ!»

14 марта в 10:00 Иркутск станет одной из площадок всебурятского диктанта «Эрдэм». Местом проведения станет институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций.

Всебурятский диктант «Эрдэм» – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам сохранения бурятского языка, грамотности и популяризации письменного бурятского языка. Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания.

Диктант «Эрдэм» проводится один раз в год и организуется в виде флешмоба по аналогии с Тотальным диктантом. За образец во всех городах принимается один и тот же текст, разработанный специалистами по бурятскому языку и литературе. Проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определёнными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ.

По окончанию все участники получают именные сертификаты участия в акции. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение 0+
образование акция диктант бурятский язык Иркутск
 
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