Власти Бурятии приобретут новые автобусы в этом году
Обновление автобусного парка планируется провести в Улан-Удэ в 2020 году за счёт финансирования из федерального и регионального бюджетов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году для Улан-Удэ за счёт единой дальневосточной субсидии в размере около 500 млн рублей купили 15 новых трамваев «Львенок». До этого в столице Бурятии трамвайный парк состоял из 68 вагонов, износ которых составлял в среднем 90%. Сейчас в городе ежедневно работают около 40 вагонов.
Автобусы большой вместимости в столице Бурятии также устарели, в основном сейчас пассажиров перевозят на микроавтобусах.
- Мы обновили парк трамваев, начали обновление трамвайных путей и будем продолжать работу. Теперь входим и в федеральную программу по субсидированию приобретения больших автобусов, она должна запуститься с 2020 года. Один такой автобус стоит 10 млн рублей, а с учётом субсидии - 6 млн рублей. Будем приобретать автобусы большой вместимости, чтобы улучшить транспортное сообщение в городе, - цитирует ТАСС Алексея Цыденова.
В мэрии Улан-Удэ уточнили, что планируется приобрести порядка 50 автобусов.
В Улан-Удэ появятся 50 автобусов большой вместимости
Общество, Фото:
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