«Как Мерседес»: В Улан-Удэ выпустили на линию «Львёнка»

6 сентября в Улан-Удэ презентовали новый трамвай 71-911ЕМ «Львёнок». Как сообщал «Байкал-Daily», всего столица Бурятии закупила 15 таких трамваев. Первый вагон уже прибыл, оставшиеся 14 поступят до конца года. Трамваи приобретены за счёт средств единой дальневосточной субсидии на сумму более 498 миллионов рублей.

Одними из первых пассажиров «Львёнка» стали первые лица города, журналисты, блогеры. На презентации рассказали о преимуществах трамвая и продемонстрировали его в работе.- Сегодня мы наконец-то дождались того события, которого ждали уже даже не один год. Сегодня мы получили и выпускаем на линию первый инновационный для нашего города трамвай «Львёнок». Это весомый вклад в развитие пассажирских перевозок. Этот трамвай навороченный как «Мерседес», - выступил с приветственным словом и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, выразивший надежду, что горожане оценят «Львёнка».Производителем трамвая является компания «ПК Транспортные системы», на презентации присутствовал заместитель генерального директора Борис Боровой. Он отметил, что первая презентация трамвая прошла в 2018 году на выставке в Берлине. Сегодня в Улан-Удэ состоялась вторая презентация. По его словам, подобных трамваев нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в любом другом российском городе.- В буддийской мифологии принято, что лев – это тот царь зверей, который руководит многими процессами, вопросами. И совпало так, что первый вагон, который попал сюда, называется «Львёнок», - отметил Борис Боровой.Управлять «Львёнком» доверили лучшему водителю трамвая 2019 года Наталье Потаповой. Ей торжественно вручили ключи от новенького вагона.- Трамвай очень удобный, всё автоматизировано. Само управление такое же, как 619 «жёлтом» вагоне, но пульт другой, управление немножко другое, всё обновлённое. Камер, мониторов много, удобно очень, - поделилась впечатлениями водитель «Львёнка».Игорь Шутенков побывал в кабине водителя и остался впечатлён «начинкой» нового вагона.- Я не был на космическом корабле, но почувствовал себя космонавтом. Я не хотел вставать из этого сиденья, просто не хотел, я хотел движения вперёд. Я думаю, наш город будет двигаться вперёд вместе с таки трамваем, - поделился впечатлениями Игорь Шутенков.Низкопольный трамвай оснащён камерами видеонаблюдения, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Также вагон оснащён системами активной и пассивной безопасности.- Сюда внесено много нового, это мультимедиа-системы, алюминиевый салон – он абсолютно не горюч, это безопасность пассажиров. Ширина – это безопасность и комфорт. Здесь очень хорошо продуманы места для маломобильных граждан: инвалидов, слабовидящих. Я уверен, они полюбят наш вагон. Мамочки с колясками они оккупируют места напротив двери, и дай бог, чтобы они больше передвигались в этих вагонах, благодаря тому комфорту, который мы здесь сделали, - рассказал Борис Боровой.Электропотребление у этого вагона меньше на 25%, чем у серийного трамвая, благодаря приводу и электродвигателям. Здесь установлены два кондиционера: в салоне и кабине водителя. В холодное время года будет тепло, а в жару – прохладно.Перед отправкой вагона на линию, водитель Наталья сказала знаменитое напутствие первого космонавта Юрия Гагарина: «Поехали!».Сегодня вагон курсирует по маршруту №4. В первом рейсе с пассажиров не брали плату за проезд. Прохожие и проезжавшие мимо водители с любопытством осматривали «Львёнка», оглядываясь на новый трамвай. Пассажиры отметили его удобство и комфорт.- Какие красивые у вам трамваи, - отметил иногородний водитель внедорожника, остановившись перед остановкой.