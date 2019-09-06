 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Сентября

05 Сентября

Популярное

«Как Мерседес»: В Улан-Удэ выпустили на линию «Львёнка»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ прошла презентация нового трамвая, какого больше нет ни в одном городе страны. ФОТО

6 сентября в Улан-Удэ презентовали новый трамвай 71-911ЕМ «Львёнок». Как сообщал «Байкал-Daily», всего столица Бурятии закупила 15 таких трамваев. Первый вагон уже прибыл, оставшиеся 14 поступят до конца года. Трамваи приобретены за счёт средств единой дальневосточной субсидии на сумму более 498 миллионов рублей.

Одними из первых пассажиров «Львёнка» стали первые лица города, журналисты, блогеры. На презентации рассказали о преимуществах трамвая и продемонстрировали его в работе.

- Сегодня мы наконец-то дождались того события, которого ждали уже даже не один год. Сегодня мы получили и выпускаем на линию первый инновационный для нашего города трамвай «Львёнок». Это весомый вклад в развитие пассажирских перевозок. Этот трамвай навороченный как «Мерседес», - выступил с приветственным словом и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, выразивший надежду, что горожане оценят «Львёнка».




Производителем трамвая является компания «ПК Транспортные системы», на презентации присутствовал заместитель генерального директора Борис Боровой. Он отметил, что первая презентация трамвая прошла в 2018 году на выставке в Берлине. Сегодня в Улан-Удэ состоялась вторая презентация. По его словам, подобных трамваев нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в любом другом российском городе.

- В буддийской мифологии принято, что лев – это тот царь зверей, который руководит многими процессами, вопросами. И совпало так, что первый вагон, который попал сюда, называется «Львёнок», - отметил Борис Боровой.

Управлять «Львёнком» доверили лучшему водителю трамвая 2019 года Наталье Потаповой. Ей торжественно вручили ключи от новенького вагона.

- Трамвай очень удобный, всё автоматизировано. Само управление такое же, как 619 «жёлтом» вагоне, но пульт другой, управление немножко другое, всё обновлённое. Камер, мониторов много, удобно очень, - поделилась впечатлениями водитель «Львёнка».

Игорь Шутенков побывал в кабине водителя и остался впечатлён «начинкой» нового вагона.

- Я не был на космическом корабле, но почувствовал себя космонавтом. Я не хотел вставать из этого сиденья, просто не хотел, я хотел движения вперёд. Я думаю, наш город будет двигаться вперёд вместе с таки трамваем, - поделился впечатлениями Игорь Шутенков.

Низкопольный трамвай оснащён камерами видеонаблюдения, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Также вагон оснащён системами активной и пассивной безопасности.

- Сюда внесено много нового, это мультимедиа-системы, алюминиевый салон – он абсолютно не горюч, это безопасность пассажиров. Ширина – это безопасность и комфорт. Здесь очень хорошо продуманы места для маломобильных граждан: инвалидов, слабовидящих. Я уверен, они полюбят наш вагон. Мамочки с колясками они оккупируют места напротив двери, и дай бог, чтобы они больше передвигались в этих вагонах, благодаря тому комфорту, который мы здесь сделали, - рассказал Борис Боровой.



Электропотребление у этого вагона меньше на 25%, чем у серийного трамвая, благодаря приводу и электродвигателям. Здесь установлены два кондиционера: в салоне и кабине водителя. В холодное время года будет тепло, а в жару – прохладно.

Перед отправкой вагона на линию, водитель Наталья сказала знаменитое напутствие первого космонавта Юрия Гагарина: «Поехали!».

Сегодня вагон курсирует по маршруту №4. В первом рейсе с пассажиров не брали плату за проезд. Прохожие и проезжавшие мимо водители с любопытством осматривали «Львёнка», оглядываясь на новый трамвай. Пассажиры отметили его удобство и комфорт.

- Какие красивые у вам трамваи, - отметил иногородний водитель внедорожника, остановившись перед остановкой.

администрацияУУ трамвай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ограничить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года хотят к 2020 году
Ограничить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года хотят к 2020 году
Общество, 06.09.2019
Министерство здравоохранения рассчитывает, что закон о повышении минимального возраста продажи крепкого алкоголя примут в течение 2019 года
«Как Мерседес»: В Улан-Удэ выпустили на линию «Львёнка»
«Как Мерседес»: В Улан-Удэ выпустили на линию «Львёнка»
Общество, 06.09.2019
В Улан-Удэ прошла презентация нового трамвая, какого больше нет ни в одном городе страны. ФОТО
В Улан-Удэ назвали дворы, которые ждёт ремонт
В Улан-Удэ назвали дворы, которые ждёт ремонт
Общество, 06.09.2019
Предусмотрены работы по ремонту внутридворовых проездов, тротуаров, регулированию высотного положения крышек колодцев
Лесной пожарный из Бурятии вошёл в десятку лучших в стране
Лесной пожарный из Бурятии вошёл в десятку лучших в стране
Общество, 06.09.2019
За звание лучшего боролись представители лесных пожарных служб из 23 регионов
В Бурятии школьники танцевали для водителей
В Бурятии школьники танцевали для водителей
Общество, 06.09.2019
В Тарбагатае юные инспекторы движения и сотрудники ГИБДД устроили флешмоб
Концерт памяти Иосифа Кобзона пройдёт в Агинском
Концерт памяти Иосифа Кобзона пройдёт в Агинском
Общество, 06.09.2019
Артисты исполнят песни из репертуара певца
Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Общество, 06.09.2019
В Ярославль отправятся солистка балета Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова и три артиста балета
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Общество, 06.09.2019
Соревнования посетили несколько сотен человек
В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
Общество, 06.09.2019
Перед конкурсом провели мастер-класс по приготовлению каравая
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
Общество, 06.09.2019
Первые результаты исследований говорят о том, что разнообразие водных растений в заливе остаётся высоким
В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана
В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана
Общество, 06.09.2019
Ламы проведут обряд освящения под руководством Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева
Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору
Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору
Общество, 06.09.2019
На бывшем ипподроме устроили борьбу верхом на конях
Военные Бурятии написали исторический диктант
Военные Бурятии написали исторический диктант
Общество, 06.09.2019
Темой мероприятия стала Вторая мировая война

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^