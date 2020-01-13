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В Бурятии на месте гибели 17-летней девушки установят освещение

В Бурятии на месте гибели 17-летней девушки установят освещение
Общество,  Фото:pixabay.com
Также на этом участке запретят остановки на обочине

По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова межведомственная комиссия осмотрела место ДТП, где погибла 17-летняя девушка, на 79 километре региональной автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан вблизи села Батурино.

В комиссию вошли представители минтранса, УГИБДД, администрации Прибайкальского района и «Бурятрегионавтодора». По результатам осмотра приняты решения, направленные на повышение уровня безопасности автодороги, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В связи с возможностью ограниченной видимости на подъёме будет запрещена остановка автомобилей и установлен дорожный знак «Остановка запрещена».

На пешеходном переходе на 80 километре региональной автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан будет установлено освещение.

Кроме того, в ближайшее время будет рассмотрена возможность переноса камеры видео и фото-фиксации на 79 километр автодороги, именно там, где погибла девушка.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 5 января – внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо» вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку, студентку республиканского многоуровневного колледжа. Вину взял на себя бизнесмен Галуст Пилосян, друг Жамбалова. Оба утверждают, что поменялись машинами. Тот факт, что водитель уехал с места аварии, объясняют тем, что Пилосян отправился за врачами. Следствие проверит, кто в тот момент всё таки был за рулём. На полиграфе проверят всех свидетелей – Жамбалов и Пилосян возвращались вместе с рыбалки вместе с другими друзьями. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять расследование дела на контроль в центральном аппарате.

Сегодня на площади Советов состоялась акция в память о погибшей студентке, её организовала общественница Дора Хамаганова.
ДТП дороги
 
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