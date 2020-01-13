Также на этом участке запретят остановки на обочине
По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова межведомственная комиссия осмотрела место ДТП, где погибла 17-летняя девушка, на 79 километре региональной автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан вблизи села Батурино.
В комиссию вошли представители минтранса, УГИБДД, администрации Прибайкальского района и «Бурятрегионавтодора». По результатам осмотра приняты решения, направленные на повышение уровня безопасности автодороги, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В связи с возможностью ограниченной видимости на подъёме будет запрещена остановка автомобилей и установлен дорожный знак «Остановка запрещена».
На пешеходном переходе на 80 километре региональной автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан будет установлено освещение.
Кроме того, в ближайшее время будет рассмотрена возможность переноса камеры видео и фото-фиксации на 79 километр автодороги, именно там, где погибла девушка.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 5 января – внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо» вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку, студентку республиканского многоуровневного колледжа. Вину взял на себя бизнесмен Галуст Пилосян, друг Жамбалова. Оба утверждают, что поменялись машинами. Тот факт, что водитель уехал с места аварии, объясняют тем, что Пилосян отправился за врачами. Следствие проверит, кто в тот момент всё таки был за рулём. На полиграфе проверят всех свидетелей – Жамбалов и Пилосян возвращались вместе с рыбалки вместе с другими друзьями. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять расследование дела на контроль в центральном аппарате.
Сегодня на площади Советов состоялась акция в память о погибшей студентке, её организовала общественница Дора Хамаганова.
В Бурятии на месте гибели 17-летней девушки установят освещение
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это коснётся получателей пенсий с доходами ниже прожиточного минимума
7 призовых мест заняли взрослые спортсмены
Сборная России выиграла эстафету
Показ пройдёт в пятницу
Осуждённые показали свои визитки
Родители просят перенести опасную горку
В рамках юбилея пройдут премьеры, восстановление постановок Золотого фонда театра и многое другое
На сегодняшний день в регионе действуют 32 ледовые переправы
Контейнеры находятся в Октябрьском районе города
Силовики поздравили ребятишек с новогодними и рождественскими праздниками
По мнению осуждённых, результат превзошёл все их ожидания
Мария Цыренова исполняет не только каверы, но и песни собственного сочинения
Ан Милена показала лучший результат по программе кандидата в мастера спорта
Находки переданы в музей заповедника
«Получил письмо от Леонида Яковлевича, как же могу отказать?» - обратился к работникам авиазавода российский Дед Мороз