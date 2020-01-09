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«Покойся с миром»: Жители Бурятии скорбят по погибшей в ДТП студентке

«Покойся с миром»: Жители Бурятии скорбят по погибшей в ДТП студентке
Происшествия, 
Сбитая бизнесменом девушка училась в республиканском многоуровневом колледже

Жители Бурятии выражают соболезнования семье 17-летней девушки, которую насмерть сбил улан-удэнский бизнесмен на трассе возле села Батурино. Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла вечером 5 января, когда девушка переходила дорогу. Внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо», которым управлял предприниматель Галуст Пилосян, сбил девушку на высокой скорости. Она скончалась от полученных травм.

Девушка училась в Республиканском многоуровневом колледже в Улан-Удэ. 6 января в группе колледжа в социальной сети «ВКонтакте» опубликована запись, в которой студенты выражают слова соболезнования.

«Преподаватели, сотрудники и студенты колледжа с глубокой болью восприняли известие о трагической гибели студентки 294 группы. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Невозможно принять и поверить в то, что её больше нет с нами. Помним. Скорбим», - говорится в опубликованной записи.

Сообщение просмотрели около девяти тысяч пользователей Сети. В комментариях люди выражают слова соболезнования.

«Моя любимая, покойся с миром, моя девочка...», «Вечная память», «Соболезную. Пусть земля тебе будет пухом», «Не могу, зайка моя, люблю тебя очень сильно, покойся с миром», «Покойся с миром», «Очень хорошо девочка была», «Вечная память», «Пусть Земля будет пухом».

На странице погибшей студентки «ВКонтакте» опубликована запись с сервиса анонимных вопросов «Спрашивай». Из опубликованных ответов следует, что у студентки был молодой человек и имелась заветная мечта.

Похороны состоятся сегодня в селе Батурино.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях суд выпустил виновника ДТП из-под стражи. Суд принял во внимание то, что Пилосян страдает хроническими заболеваниями, имеет троих детей и характеризуется положительно. Адвокатом обвиняемого бизнесмена стал Тимур Асалханов. Ранее в Telegram-каналах и СМИ сообщалось, что автомобиль, на котором была сбита девушка, принадлежит лидеру единороссов Бурятии, заместителю председателя Народного Хурала Баиру Жамбалову.

Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов прокомментировал трагедию.

«Меня спрашивают, как я отношусь к недавнему ДТП. Как можно относиться к трагедии?! Конечно, в первую очередь , искренне жаль погибшую девушку, ее родных. Глубоко соболезную родным и близким!! Относительно виновных надо срочно разобраться. Любые неточности интерпретируются по разному, поэтому надо максимально оперативно и объективно установить истину. Почему это случилось, при каких обстоятельствах, кто виноват и т.д. Следствие - дело правоохранительных органов. И они этим занимаются.
Правовая и моральная оценка будут неизбежно даны. Не только властями, но и обществом», - написал Баир Цыренов в Facebook.

Он также отметил: «Надо разобраться - почему автобус высаживал пассажиров на трассе, говорят, что обычно маршрутки заезжают на остановочную площадку».
ДТП смерть студенты
 
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