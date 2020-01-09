«Покойся с миром»: Жители Бурятии скорбят по погибшей в ДТП студентке

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях суд выпустил виновника ДТП из-под стражи . Суд принял во внимание то, что Пилосян страдает хроническими заболеваниями, имеет троих детей и характеризуется положительно. Адвокатом обвиняемого бизнесмена стал Тимур Асалханов. Ранее в Telegram-каналах и СМИ сообщалось, что автомобиль, на котором была сбита девушка, принадлежит лидеру единороссов Бурятии, заместителю председателя Народного Хурала Баиру Жамбалову.





Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов прокомментировал трагедию.



«Меня спрашивают, как я отношусь к недавнему ДТП. Как можно относиться к трагедии?! Конечно, в первую очередь , искренне жаль погибшую девушку, ее родных. Глубоко соболезную родным и близким!! Относительно виновных надо срочно разобраться. Любые неточности интерпретируются по разному, поэтому надо максимально оперативно и объективно установить истину. Почему это случилось, при каких обстоятельствах, кто виноват и т.д. Следствие - дело правоохранительных органов. И они этим занимаются.

Правовая и моральная оценка будут неизбежно даны. Не только властями, но и обществом», - написал Баир Цыренов в Facebook.



Он также отметил: «Надо разобраться - почему автобус высаживал пассажиров на трассе, говорят, что обычно маршрутки заезжают на остановочную площадку».

