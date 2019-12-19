Организаторы приглашают всех желающих полюбоваться работами
В Улан-Удэ среди читателей библиотеки – филиала №9 - проходит выставка-конкурс «Моя необыкновенная ёлка». Читатели с удовольствием принимают участие в конкурсе, проявляя фантазию и рукодельное мастерство.
- Поражает разнообразие используемых материалов: бумаги, пластилина, мишуры, фетра, сосновых шишек, ватных дисков, ленты, бусин и пайеток. – говорят организаторы.
Библиотека приглашает всех желающих полюбоваться конкурсными работами.
В Улан-Удэ выбирают необыкновенные ёлки
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