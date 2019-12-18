В Улан-Удэ приедет кинопродюсер из Москвы Олег Богатов

Он проведёт занятие для кинематографистов Бурятии



Кинопродюсер Олег Богатов проведёт мастер-класс для кинематографистов Бурятии на тему «Современное развитие кинобизнеса. Какие сценарии и истории нужны индустрии». Мероприятие пройдёт 19 декабря в республиканском центре народного творчества, начало в 16:30.



Олег Богатов член Союза кинематографистов России, заместитель председателя правления Молодёжного центра, руководитель направления драматургии и взаимодействия с продюсерскими компаниями.



За плечами Олега Богатова солидный послужной список: редактор-отборщик проекта ГЛАВПИТЧИНГ, организатор совместного питчинга ВГИК и кинокомпании «Всемирные русские студии» (RWS), организатор Writer’s Room для сценаристов, один из кураторов образовательной программы «Кинолаборатория «кино за неделю» правительства Москвы, член жюри московских и региональных кинофестивалей, преподаватель ВГИКа, создатель и руководитель отборочной комиссии Питчинга Дебютантов, ведущий продюсер (руководитель сценарной группы) кинокомпании «Амедиа» (разрабатывал сериалы для каналов «Первый», «Россия», «Дисней»), креативный продюсер (руководитель сценарной группы) полнометражных проектов «Команда мечты» (2019), «Глаза ночи (Иччи)» (выход 2020), «Красный призрак» (2019), «Счастье – это…» - альманах компании «Уолт Дисней Компани СНГ» (2019), руководитель сценарной школы «Лига Кино».







