Он проведёт занятие для кинематографистов Бурятии
Кинопродюсер Олег Богатов проведёт мастер-класс для кинематографистов Бурятии на тему «Современное развитие кинобизнеса. Какие сценарии и истории нужны индустрии». Мероприятие пройдёт 19 декабря в республиканском центре народного творчества, начало в 16:30.
Олег Богатов член Союза кинематографистов России, заместитель председателя правления Молодёжного центра, руководитель направления драматургии и взаимодействия с продюсерскими компаниями.
За плечами Олега Богатова солидный послужной список: редактор-отборщик проекта ГЛАВПИТЧИНГ, организатор совместного питчинга ВГИК и кинокомпании «Всемирные русские студии» (RWS), организатор Writer’s Room для сценаристов, один из кураторов образовательной программы «Кинолаборатория «кино за неделю» правительства Москвы, член жюри московских и региональных кинофестивалей, преподаватель ВГИКа, создатель и руководитель отборочной комиссии Питчинга Дебютантов, ведущий продюсер (руководитель сценарной группы) кинокомпании «Амедиа» (разрабатывал сериалы для каналов «Первый», «Россия», «Дисней»), креативный продюсер (руководитель сценарной группы) полнометражных проектов «Команда мечты» (2019), «Глаза ночи (Иччи)» (выход 2020), «Красный призрак» (2019), «Счастье – это…» - альманах компании «Уолт Дисней Компани СНГ» (2019), руководитель сценарной школы «Лига Кино».
В Улан-Удэ приедет кинопродюсер из Москвы Олег Богатов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юный улан-удэнец стал лучшим в направлении «Технологии для мира роботов»
Нарушение выявила прокуратура
Наркотики обнаружили сотрудники УФСИН
Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено представление
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 декабря по республике местами небольшой снег
Игры турнира «Зимний мяч» пройдут по субботам на стадионе «Локомотив»
На турнир соберутся спортсменки из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области
На их месте построят социальные объекты
Турнир пройдёт в Кижингинском районе
Грамоты и медали вручил врио губернатора региона Игорь Кобзев
Окружную награду получили 50 юных талантов
Рокоссовский прожил в Бурятии с 1921 по 1935 годы
Они представят Россию на III зимних юношеских Олимпийских играх
Кубок главы Кяхты остался у хозяев турнира
В декабре она победила на турнирах в Сербии и в Улан-Удэ