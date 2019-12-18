 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Декабря

19 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ приедет кинопродюсер из Москвы Олег Богатов

В Улан-Удэ приедет кинопродюсер из Москвы Олег Богатов
Общество, 
Он проведёт занятие для кинематографистов Бурятии

Кинопродюсер Олег Богатов проведёт мастер-класс для кинематографистов Бурятии на тему «Современное развитие кинобизнеса. Какие сценарии и истории нужны индустрии». Мероприятие пройдёт 19 декабря в республиканском центре народного творчества, начало в 16:30.

Олег Богатов член Союза кинематографистов России, заместитель председателя правления Молодёжного центра, руководитель направления драматургии и взаимодействия с продюсерскими компаниями.

За плечами Олега Богатова солидный послужной список: редактор-отборщик проекта ГЛАВПИТЧИНГ, организатор совместного питчинга ВГИК и кинокомпании «Всемирные русские студии» (RWS), организатор Writer’s Room для сценаристов, один из кураторов образовательной программы «Кинолаборатория «кино за неделю» правительства Москвы, член жюри московских и региональных кинофестивалей, преподаватель ВГИКа, создатель и руководитель отборочной комиссии Питчинга Дебютантов, ведущий продюсер (руководитель сценарной группы) кинокомпании «Амедиа» (разрабатывал сериалы для каналов «Первый», «Россия», «Дисней»), креативный продюсер (руководитель сценарной группы) полнометражных проектов «Команда мечты» (2019), «Глаза ночи (Иччи)» (выход 2020), «Красный призрак» (2019), «Счастье – это…» - альманах компании «Уолт Дисней Компани СНГ» (2019), руководитель сценарной школы «Лига Кино».



фильм кино мастер-класс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьник из Бурятии победил на инженерной олимпиаде
Школьник из Бурятии победил на инженерной олимпиаде
Общество, 20.12.2019
Юный улан-удэнец стал лучшим в направлении «Технологии для мира роботов»
В Бурятии не вовремя рассчитались со школьниками
В Бурятии не вовремя рассчитались со школьниками
Общество, 20.12.2019
Начальнику управления образования Мухоршибирского района внесено представление
В Улан-Удэ небольшой снег
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, 20.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 декабря по республике местами небольшой снег
В Улан-Удэ стартует зимний футбольный сезон
В Улан-Удэ стартует зимний футбольный сезон
Общество, 19.12.2019
Игры турнира «Зимний мяч» пройдут по субботам на стадионе «Локомотив»
В Чите пройдут соревнования по художественной гимнастике
В Чите пройдут соревнования по художественной гимнастике
Общество, 19.12.2019
На турнир соберутся спортсменки из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области
В Иркутске сносят аварийные дома
В Иркутске сносят аварийные дома
Общество, 19.12.2019
На их месте построят социальные объекты
Молодёжь сразится в первенстве Бурятии по шашкам
Молодёжь сразится в первенстве Бурятии по шашкам
Общество, 19.12.2019
Турнир пройдёт в Кижингинском районе
В Иркутской области раздали госнаграды РФ и награды региона
В Иркутской области раздали госнаграды РФ и награды региона
Общество, 19.12.2019
Грамоты и медали вручил врио губернатора региона Игорь Кобзев
В Аге вручили премии одарённым школьникам и студентам
В Аге вручили премии одарённым школьникам и студентам
Общество, 19.12.2019
Окружную награду получили 50 юных талантов
В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая маршалу Рокоссовскому
В Улан-Удэ откроется выставка, посвящённая маршалу Рокоссовскому
Общество, 19.12.2019
Рокоссовский прожил в Бурятии с 1921 по 1935 годы
Саночники из Братска вошли в юношескую олимпийскую сборную
Саночники из Братска вошли в юношескую олимпийскую сборную
Общество, 19.12.2019
Они представят Россию на III зимних юношеских Олимпийских играх
Гиревики Бурятии соревновались за путёвку на первенство России
Гиревики Бурятии соревновались за путёвку на первенство России
Общество, 19.12.2019
Кубок главы Кяхты остался у хозяев турнира
Юная агинчанка получит 100 000 рублей от федерации шахмат России
Юная агинчанка получит 100 000 рублей от федерации шахмат России
Общество, 19.12.2019
В декабре она победила на турнирах в Сербии и в Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^