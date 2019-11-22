Предприниматели Северобайкальска не уведомили о получении фруктов и орехов

Возбуждены административные дела



Во время рейда на продуктовом рынке в Северобайкальске Россельхознадзор выявил нарушение. ИП Джалилов и ИП Мирзозода не уведомили управление о получении партии овощей, фруктов, сухофруктов и орехов.



Нарушение препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов.



Должностным лицом в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении, наложены штрафы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

