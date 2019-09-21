В Бурятии провели акцию «Дорога требует дисциплины»

Акцию устроили юные инспекторы движения



В Тункинском районе сотрудники ГИБДД и активисты отряда юных инспекторов движения провели акцию «Дорога требует дисциплины».



Выйдя на дорогу в селе Тунка, юные помощники Госавтоинспекции обратились к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. В своих обращениях школьники напомнили о недопустимости превышения скорости движения, выезда на полосу встречного движения и важности соблюдения дистанции между автомобилями.



Сотрудники ГИБДД проверили соблюдение правил перевозки детей.



Всем участникам мероприятия ЮИДовцы раздали тематические памятки и призвали к взаимному уважению на дорогах и дисциплине, сообщает УГИБДД по Бурятии.





