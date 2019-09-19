 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Сентября

18 Сентября

Популярное

В Чите откроют памятник погибшим воинам-забайкальцам

В Чите откроют памятник погибшим воинам-забайкальцам
Общество,  Фото:pixabay.com
В честь открытия пройдёт митинг и показ спектакля

24 сентября в Чите пройдут торжественные мероприятия в честь открытия памятника землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах и войнах.

В 15:00 начнётся митинг в честь открытия памятника. Он состоится в посёлке КСК на пересечении улиц Космонавтов, Весенней и Алексея Брызгалова. В 16:30 театр «Забайкальские узоры» покажет музыкальный спектакль «Спасибо, ребята» (12+). Об этом сообщает пресс-служба комитета культуры администрации города Читы.
Чита памятник открытие спектакль ВОВ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Агинском округе стартует фестиваль бурятского языка
В Агинском округе стартует фестиваль бурятского языка
Общество, 19.09.2019
Агинцев ждут более 20 творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятий
Север Иркутской области проведёт свою спартакиаду
Север Иркутской области проведёт свою спартакиаду
Общество, 19.09.2019
На этот раз соревнования состоятся в Киренске
Банк России проведёт в Чите День открытых дверей
Банк России проведёт в Чите День открытых дверей
Общество, 19.09.2019
Горожанам покажут уникальную выставку монет, посвящённых Сибири
В Иркутске выбрали лучшего ученика года
В Иркутске выбрали лучшего ученика года
Общество, 19.09.2019
Он и ещё 3 лауреата будут представлять город на областном конкурсе
В районном центре Бурятии встретятся с чемпионом КВН
В районном центре Бурятии встретятся с чемпионом КВН
Общество, 19.09.2019
В один день в Закаменске проведут интеллектуально-патриотическую игру и спартакиаду
В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по скалолазанию
В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по скалолазанию
Общество, 19.09.2019
В них примут участие более 170 юных спортсменов
В Чите приступили к подаче отопления
В Чите приступили к подаче отопления
Общество, 19.09.2019
Сейчас в городе идёт подключение жилых домов
В Иркутской области увеличат прожиточный минимум пенсионерам
В Иркутской области увеличат прожиточный минимум пенсионерам
Общество, 19.09.2019
С 2020 года он станет равен 9 тысячам 497 рублям
Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкалья
Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкалья
Общество, 19.09.2019
На церемонию пригласили более 600 человек
В Бурятии объединят скорую помощь и центр медицины катастроф
В Бурятии объединят скорую помощь и центр медицины катастроф
Общество, 19.09.2019
Слияние планируется завершить к 2021 году
В Улан-Удэ прошла квест-игра «Память сердца»
В Улан-Удэ прошла квест-игра «Память сердца»
Общество, 19.09.2019
В игре участвовали ветераны
В Гусиноозёрске прошёл конкурс «Безопасное колесо»
В Гусиноозёрске прошёл конкурс «Безопасное колесо»
Общество, 19.09.2019
Школьники соревновались в знании правил дорожного движения
Школьники в Бурятии высадили более 80 голубых елей
Школьники в Бурятии высадили более 80 голубых елей
Общество, 19.09.2019
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Живи, лес!»
Два бурятских театра поучаствовали в фестивале «Байкальский талисман»
Два бурятских театра поучаствовали в фестивале «Байкальский талисман»
Общество, 19.09.2019
После показов проходили традиционные обсуждения постановок со зрителями, критиками

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^