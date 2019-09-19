В Чите откроют памятник погибшим воинам-забайкальцам

В честь открытия пройдёт митинг и показ спектакля



24 сентября в Чите пройдут торжественные мероприятия в честь открытия памятника землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах и войнах.



В 15:00 начнётся митинг в честь открытия памятника. Он состоится в посёлке КСК на пересечении улиц Космонавтов, Весенней и Алексея Брызгалова. В 16:30 театр «Забайкальские узоры» покажет музыкальный спектакль «Спасибо, ребята» (12+). Об этом сообщает пресс-служба комитета культуры администрации города Читы.

