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В Комсомольск-на-Амуре спустили на воду корвет «Алдар Цыденжапов»

В Комсомольск-на-Амуре спустили на воду корвет «Алдар Цыденжапов»
Общество, 
Торжественный спуск состоялся сегодня (видео)

Корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 12 сентября, в городе Комсомольск-на-Амуре, на Амурском судостроительном заводе. 

Перед спуском по традиции о борт судна разбили бутылку шампанского. Видео этого момента появилось на странице администрации города в Instagram. 



Как сообщал «Байкал-Daily», на церемонию открытия, чтобы почтить память Героя, отправился  один человек из Бурятии - представитель общественной организации ветеранов «Боевого братства» Сергей Чудов. 

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» является третьим в проекте многоцелевых боевых надводных кораблей второго ранга ближней морской зоны 20380, который построили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольск-на-Амуре для Тихоокеанского флота.

Корвет имеет водоизмещение: стандартное - 1800 тонн, полное – 2220 тонн, длину (наибольшая – 104,5 метра) и ширину (13 метров). Автономность плавания по запасам провизии составляет 15 суток, а экипаж – 99 человек. На данный момент в составе ВМФ России 4 таких корвета.

Корабль предназначен для борьбы с надводными и подводными лодками противника, а также для поддержки морского десанта в ходе операций. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота он войдёт в 2020 году.



Справка:

Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.

16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.


Алдар Цыденжапов корвет
 
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