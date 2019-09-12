В Комсомольск-на-Амуре спустили на воду корвет «Алдар Цыденжапов»

Корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 12 сентября, в городе Комсомольск-на-Амуре, на Амурском судостроительном заводе.
Перед спуском по традиции о борт судна разбили бутылку шампанского. Видео этого момента появилось на странице администрации города в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», на церемонию открытия, чтобы почтить память Героя, отправился один человек из Бурятии - представитель общественной организации ветеранов «Боевого братства» Сергей Чудов.
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» является третьим в проекте многоцелевых боевых надводных кораблей второго ранга ближней морской зоны 20380, который построили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольск-на-Амуре для Тихоокеанского флота.
Корвет имеет водоизмещение: стандартное - 1800 тонн, полное – 2220 тонн, длину (наибольшая – 104,5 метра) и ширину (13 метров). Автономность плавания по запасам провизии составляет 15 суток, а экипаж – 99 человек. На данный момент в составе ВМФ России 4 таких корвета.
Корабль предназначен для борьбы с надводными и подводными лодками противника, а также для поддержки морского десанта в ходе операций. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота он войдёт в 2020 году.
Справка:
Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.
16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.