В Комсомольск-на-Амуре спустили на воду корвет «Алдар Цыденжапов»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Амурские корабелы сегодня спускают на воду корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Публикация от Администрация Комсомольска (@kmsadm) 11 Сен 2019 в 10:29 PDT



Справка:



Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.



16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.



В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.

Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.









Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» является третьим в проекте многоцелевых боевых надводных кораблей второго ранга ближней морской зоны 20380, который построили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольск-на-Амуре для Тихоокеанского флота.Корвет имеет водоизмещение: стандартное - 1800 тонн, полное – 2220 тонн, длину (наибольшая – 104,5 метра) и ширину (13 метров). Автономность плавания по запасам провизии составляет 15 суток, а экипаж – 99 человек. На данный момент в составе ВМФ России 4 таких корвета.Корабль предназначен для борьбы с надводными и подводными лодками противника, а также для поддержки морского десанта в ходе операций. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота он войдёт в 2020 году.