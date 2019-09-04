Посол ЮНЕСКО познакомит Иркутск со своей музыкой

Общество, Фото: личная страница Марко Артуро Мессина

Гостем экологического марафон-феста стал итальянский режиссёр, военный фотограф, композитор и писатель



5 и 6 сентября в Иркутске пройдут творческие встречи с послом доброй воли ЮНЕСКО, режиссёром, военным фотографом, продюсером и писателем, композитором Марко Артуро Мессиной. Мероприятия состоятся в библиотеке имени Молчанова-Сибирского.



По информации пресс-службы администрации города Иркутска, итальянец познакомит всех желающих со своей музыкой и творческими планами 5 сентября с 18:00 до 20:00. 6 сентября с 12:00 до 13:00 с ним можно свободно пообщаться.



Для справки:



Марко Артуро Мессина закончил консерваторию, сочиняет музыку для театральных спектаклей, фильмов и рекламных роликов в Италии и за рубежом. Он получил награды за свои работы в качестве композитора и режиссёра, приняв участие в многочисленных международных фестивалях.



23 ноября 2016 года был назначен послом доброй воли по вопросам мира ЮНЕСКО. Марко является членом Итальянской федерации клубов и центров ЮНЕСКО.



Марко Артуро Мессина – почётный гость и член экспертного совета международного конкурса «Минута для будущего». Основная его миссия – объединение усилий мирового сообщества в деле сохранения природы планеты Земля, озера Байкал – объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Закрытие конкурса «Минута для будущего» проходит в рамках одноимённого экологического марафон-феста.



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