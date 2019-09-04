 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Сентября

03 Сентября

Популярное

Посол ЮНЕСКО познакомит Иркутск со своей музыкой

Посол ЮНЕСКО познакомит Иркутск со своей музыкой
Общество,  Фото:личная страница Марко Артуро Мессина
Гостем экологического марафон-феста стал итальянский режиссёр, военный фотограф, композитор и писатель

5 и 6 сентября в Иркутске пройдут творческие встречи с послом доброй воли ЮНЕСКО, режиссёром, военным фотографом, продюсером и писателем, композитором Марко Артуро Мессиной. Мероприятия состоятся в библиотеке имени Молчанова-Сибирского.

По информации пресс-службы администрации города Иркутска, итальянец познакомит всех желающих со своей музыкой и творческими планами 5 сентября с 18:00 до 20:00. 6 сентября с 12:00 до 13:00 с ним можно свободно пообщаться.

Для справки:

Марко Артуро Мессина закончил консерваторию, сочиняет музыку для театральных спектаклей, фильмов и рекламных роликов в Италии и за рубежом. Он получил награды за свои работы в качестве композитора и режиссёра, приняв участие в многочисленных международных фестивалях.

23 ноября 2016 года был назначен послом доброй воли по вопросам мира ЮНЕСКО. Марко является членом Итальянской федерации клубов и центров ЮНЕСКО.

Марко Артуро Мессина – почётный гость и член экспертного совета международного конкурса «Минута для будущего». Основная его миссия – объединение усилий мирового сообщества в деле сохранения природы планеты Земля, озера Байкал – объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Закрытие конкурса «Минута для будущего» проходит в рамках одноимённого экологического марафон-феста.

Возрастное ограничение 16+
Творческая встреча ЮНЕСКО посол Италия Иркутск Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутский дзюдоист стал призёром чемпионата мира в Токио
Иркутский дзюдоист стал призёром чемпионата мира в Токио
Общество, 04.09.2019
В составе российской сборной он выиграл бронзовую медаль среди микст-команд
В Чите стартовал литературный праздник
В Чите стартовал литературный праздник
Общество, 04.09.2019
Гостями «Забайкальской осени» стали известные литераторы
В Усть-Ордынском округе пройдёт фестиваль народов Байкала
В Усть-Ордынском округе пройдёт фестиваль народов Байкала
Общество, 04.09.2019
На мероприятии они покажут свою традиционную культуру и национальные виды спорта
Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите
Конники из Бурятии и Иркутской области примут участие в скачках в Чите
Общество, 04.09.2019
Они поборются за призовой фонд размером в полтора миллиона рублей
Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»
Самбист из Бурятии стал призёром «Кубка Байкала»
Общество, 04.09.2019
У спортсменов Иркутской области – пять медалей
Победитель ультрамарафона в Бурятии 3 километра бежал не туда
Победитель ультрамарафона в Бурятии 3 километра бежал не туда
Общество, 04.09.2019
Забег на 55 км в Окинском районе выиграл иркутянин
В Улан-Удэ установили мемориальную доску в память о «дяде Жоре»
В Улан-Удэ установили мемориальную доску в память о «дяде Жоре»
Общество, 04.09.2019
Любимец публики Георгий Стефанеску прослужил в Русском драмтеатре 26 лет
Детский ансамбль из Бурятии выиграл Гран-при в Болгарии
Детский ансамбль из Бурятии выиграл Гран-при в Болгарии
Общество, 04.09.2019
В Болгарии состоялся фестиваль детского творчества «Мир. Искусство и море»
На Байкале растёт популяция рыси
На Байкале растёт популяция рыси
Общество, 04.09.2019
В Прибайкальском национальном парке растёт популяция рыси
В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол
В Бурятии сотрудники ГИБДД встречаются с курсантами автошкол
Общество, 04.09.2019
В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с курсантами автошколы
Улан-удэнцев проконсультируют врачи
Улан-удэнцев проконсультируют врачи
Общество, 04.09.2019
Акция приурочена к празднованию Дня города
Лесники Бурятии показали школьникам пасеку
Лесники Бурятии показали школьникам пасеку
Общество, 04.09.2019
Дети узнали о жизни пчёл и о том, какую пользу они приносят для жизни людей и природы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^