Гостем экологического марафон-феста стал итальянский режиссёр, военный фотограф, композитор и писатель
5 и 6 сентября в Иркутске пройдут творческие встречи с послом доброй воли ЮНЕСКО, режиссёром, военным фотографом, продюсером и писателем, композитором Марко Артуро Мессиной. Мероприятия состоятся в библиотеке имени Молчанова-Сибирского.
По информации пресс-службы администрации города Иркутска, итальянец познакомит всех желающих со своей музыкой и творческими планами 5 сентября с 18:00 до 20:00. 6 сентября с 12:00 до 13:00 с ним можно свободно пообщаться.
Для справки:
Марко Артуро Мессина закончил консерваторию, сочиняет музыку для театральных спектаклей, фильмов и рекламных роликов в Италии и за рубежом. Он получил награды за свои работы в качестве композитора и режиссёра, приняв участие в многочисленных международных фестивалях.
23 ноября 2016 года был назначен послом доброй воли по вопросам мира ЮНЕСКО. Марко является членом Итальянской федерации клубов и центров ЮНЕСКО.
Марко Артуро Мессина – почётный гость и член экспертного совета международного конкурса «Минута для будущего». Основная его миссия – объединение усилий мирового сообщества в деле сохранения природы планеты Земля, озера Байкал – объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Закрытие конкурса «Минута для будущего» проходит в рамках одноимённого экологического марафон-феста.
Возрастное ограничение 16+
Посол ЮНЕСКО познакомит Иркутск со своей музыкой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В составе российской сборной он выиграл бронзовую медаль среди микст-команд
Гостями «Забайкальской осени» стали известные литераторы
На мероприятии они покажут свою традиционную культуру и национальные виды спорта
Они поборются за призовой фонд размером в полтора миллиона рублей
У спортсменов Иркутской области – пять медалей
Юбиляру исполнилось 90 лет
Свою работу начал сайт «Голос забайкальца»
Забег на 55 км в Окинском районе выиграл иркутянин
Любимец публики Георгий Стефанеску прослужил в Русском драмтеатре 26 лет
В Болгарии состоялся фестиваль детского творчества «Мир. Искусство и море»
В Прибайкальском национальном парке растёт популяция рыси
В Северобайкальске сотрудники Госавтоинспекции организовали встречу с курсантами автошколы
Акция приурочена к празднованию Дня города
В соревнованиях приняли участие 9 команд
Дети узнали о жизни пчёл и о том, какую пользу они приносят для жизни людей и природы