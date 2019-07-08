В Улан-Удэ дети оживляли «Кешу»

Дети научились оказывать первую помощь



В Улан-Удэ общественники научили детей из оздоровительного лагеря «Родник» оказывать первую медпомощь.



Заместитель главного врача БСМП Бадарма Гомбоева и старшекурсники-медики из БГУ рассказали и показали ребятам, как оказывать первую помощь при кровотечении и травмах. По словам организаторов, ребята узнали о различиях артериального и венозного кровотечения, правилах наложения жгута и видах ран. Дети научились бинтовать порезы и попрактиковались в обработке ран.



- Познавательной для подростков стала информация и об оказании первой помощи при носовом кровотечении, и что при такой травме голову необходимо наклонять вперёд, а не закидывать назад, а к переносице прикладывать холод, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Продолжилось практическое занятие обучением сердечно-лёгочной реанимации. Помощником для организаторов мастер-класса стал специальный тренажёр, именуемый волонтёрами-медиками «Кешой». После теоретического мастер-класса ребята отработали изученный материал на практике. Они «оживляли» манекен непрямым массажем сердца и искусственным дыханием, а «Кеша» сигнализировал о правильности выполнения компрессий зелёными огоньками.



Медик отметила, подростки после подобных занятий иначе относятся к своему организму и здоровью. Осознают серьёзность травм и кровотечений. Понимают, что экстремальное состояние может привести к летальному исходу. И в таких ситуациях знания, как правильно оказать первую, доврачебную помощь никогда не будут лишними.



Член общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ призвала ребят соблюдать правила безопасности во время летнего отдыха и быть внимательными к окружающим.

