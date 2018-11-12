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Борцы Бурятии снялись в клипе о юртах

Борцы Бурятии снялись в клипе о юртах
Общество,  Фото:минспорта РБ
Съёмки прошли в Окинском районе

На прошлой неделе съёмочная группа из Улан-Удэ отправилась в Окинский район Бурятии. Там спортсмены снялись в клипе о юртах.

- Съёмки продолжались всего лишь день, ещё день на поездку туда и день на обратный путь. Дорога длинная, сложная, погодные условия тоже немного тяжёлые для съёмок, но природа очень красивая, люди гостеприимные, и повод для видеороликов важный, - комментируют поездку участники.

В съёмках приняли участие звёзды спорта, эстрады, и телевидения республики: известный телеведущий Саян Самбялов, звезда бурятской эстрады Валико Гаспарян, фотограф Денис Слепцов. Также в ролике снялись трёхкратный чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель кубка мира Александр Богомоев, старший тренер юношеской сборной Бурятии по борьбе Баяр Цыренов, бронзовый призёр чемпионата России Евгений Жербаев и уроженец Окинского района, бронзовый призёр чемпионата России-2018 Даша Шарастепанов. 



В Окинском районе готовятся к строительству четвёртой спортивной юрты для занятий борьбой и боксом. Таких юрт по республике несколько десятков.

- Строятся они методом народной стройки, когда каждый вкладывается по мере возможностей в светлое настоящее детей. Меценаты помогают денежными средствами и материалами, мужчины в деревнях, сёлах, районах берут на себя тяжёлый труд строителей, женщины готовят для них обеды и ужины, даже дети и те вносят свой посильный вклад в масштабные стройки, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Идеей постройки спортивных юрт заинтересовались и другие регионы страны, когда в октябре этого года в Ульяновске на VII международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», в котором принял участие президент России Владимир Путин. Тогда глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о практике строительства методом народной стройки спортивных юрт для занятий борьбой и боксом в Бурятии.
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