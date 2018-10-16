Артисты Цирка Бурятии покоряют шоу талантов в Монголии













Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в шоу «Britain's Got Talent» выступили воспитанницы бурятской цирковой школы, ныне работающие в Цирке Дю Солей. Коллектив «гуттаперчевых девочек», назвавшийся «Angara Contortion» (Изгиб Ангары). показал номер, который буквально шокировал судей и зрителей.













Дулма Пунцукова и Павел Истомин получили цирковое образование в Колледже искусств имени Чайковского. Павел до работы в цирке солировал в театре «Угол зрения». Сейчас его дуэт с Дулмой Пунцуковой под куполом цирка - воздушная гимнастика на ремнях «Красавица Ангара и Енисей» – визитная карточка цирка Бурятии.







Артисты Цирка Бурятии Дулма Пунцукова и Павел Истомин стали участниками шоу «Mongolia's got talent» (В Монголии есть таланты) – лицензионный аналог знаменитого британского шоу «Britain's Got Talent».Представители Бурятии продемонстрировали сложный и эффектный номер воздушной гимнастики. Судьи единогласно пропустили артистов в следующий тур.