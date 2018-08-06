В Бурятии и.о. директора школы разглашала персональные данные учителей

Педагог обратился в прокуратуру



В прокуратуру Мухоршибирского района обратился учитель Саган-Нурской средней общеобразовательной школы. По словам педагога, работодатель разглашала персональные данные.



Как оказалось, исполняющая обязанности директора школы предоставила директору муниципального автономного учреждения «Плавательный бассейн Горняк» табели рабочего времени педагогов школы, в том числе заявителя.



- В табелях содержались персональные данные: фамилия, должность, количество занимаемых ставок, квалификационная категория, количество отработанного времени, периоды нахождения на больничном листе, в отпуске. Данные сведения были предоставлены МАУ «Плавательный бассейн «Горняк» в отсутствие письменного согласия работника, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По данному факту прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал исполняющую обязанности директора на 4 тысячи рублей.

