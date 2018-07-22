21 июля 2018 года в Светлогорске состоялся международный музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН 2018»
В жюри были Юлий Гусман, Семён Слепаков, Пелагея, Валдис Пельш, Олег Газманов, Сергей Светлаков, Владислав Третьяк.
Главный приз «Большой КиВин в золотом» завоевала команда «Борцы» из Сургута; «Большой в светлом» — команда «Так-то» из Красноярского края; «Большой в тёмном» получила команда «Раисы» из Иркутска.
Специальный президентский (янтарный) приз достался команде из Рязани «Умные люди».
Также Александр Масляков вручил маленького янтарного КиВиНчика Егорке из иркутской команды «Раисы». Телевизионная версия фестиваля выйдет в ноябре.
Как сообщал «Байкал-Dailу», «Раисы» заняли третье место в прошлом сезоне Высшей лиги КВН.
«Раисы» из Иркутска завоевали «птичку» «Голосящего КиВиНа»
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