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«Штырь» из Бурятии выступил с «Раисами» на Первом канале (видео)
Общество, 09.01.2018 10:56
Бурятский КВНщик Сергей Цыренов из фильма «Чайник» сыграл мужа участницы
1 января в эфир Первого канала вышел выпуск финала Высшей лиги КВН, в котором принял участие Сергей Цыренов - «КВНщик» и актёр из Бурятии, более известный как «Штырь» из кинофильма «Чайник». Он выступил вместе с иркутской командой «Раисы» в роли мужа одной из участниц Веры Гасарановой.
На приветствии коллектив выступил в роли знатоков телепередачи «Что? Где? Когда?». Конкурсантки рассказали о том, почему они должны победить, а одна из них сказала, что пригласила на передачу даже своего мужа, которым и стал Сергей Цыренов. Он появился в толстовке с надписью «Я люблю Веру». На вопрос может ли участница увести своего мужа со сцены, ответил сам «Штырь».
- Она меня из семьи увела, что со сцены, не сможет, что ли увести? – пошутил артист.
Позже женская команда в платьях выпускниц пригласила членов жюри на танец. В этот момент на сцену также вышел Сергей Цыренов. Вера, которая танцевала с Александром Масляковым спросила, не против ли он, если «её муж» потанцует рядом.
- Он вам ничего не сделает, разве что ремонт. У него бригада своя, - сказала участница.
Затем в конкурсе «знакомый сюжет» участницы показали, как выглядит иркутская девушка 31 декабря и 1,2 января. Вера Гасаранова и Сергей Цыренов изобразили, как события развиваются 2 января, сначала «Штырь» заснул на столе, а затем решил «выпить» не доеденный холодец.
- Ну, ты холодец то попей, полегче станет, - предложила ему Вера.
Кроме того вместо фейерверка «семейная пара» наблюдала за тем как горела мусорка и пыталась вспомнить что было 1 января, а «Штырь» даже решил бросить работу.
- Эта работа мне никогда не нравилась, - сказал артист.
По итогам игры команда «Раисы» заняла третье место, разделив его с коллективом «Плюшки» (Тверь). Второе место заняла команда «Радио Свобода» (Ярославль). Победителем Высшей лиги стала «Спарта Номад» из Астаны.
Справка:
Штырь в кинофильме «Чайник» - это стереотипный образ «чавы». Чтобы достать свою долю денег, он пытался выбить их из должников, оформить кредит на посторонних людей, придумать бизнес-проект и получить под его исполнение 70 тысяч и получить страховку за старый автомобиль своего друга.
«Раисы» - женская команда КВН, созданная в 2009 году и играющая в нестандартном стиле. В их выступлениях много реквизита и физических трюков и гэгов, относительно мало текстовых шуток. Девушки выступают в платьях и обуви в стиле 40-50-х годов и шутят, в основном, на тему ретро. Капитан команды – улан-удэнка Вера Гасаранова, выпускница филологического факультета Бурятского государственного университета.
В этом году команда не впервые прошла в финал. Того же результата «Раисы» добились в 2012 году, но заняли в нём последнее, 4 место, всё же получив «бронзу» Высшей лиги, поскольку две команды разделили второе место. В следующем, 2013 году, иркутянки не прошли дальше полуфинала, а после пропустили три сезона, появившись в Высшей лиге КВН только в этом году.
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