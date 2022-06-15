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Из Бурятии в Приморье везли 250 овец без документов

Из Бурятии в Приморье везли 250 овец без документов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Водителя привлекли к административной ответственности

На федеральной трассе «Амур» в Бурейском районе Амурской области остановили водителя грузовика, перевозившего 250 овец. Мужчина вёз животных из Бурятии в Приморский край. Однако у водителя не оказалось ветеринарных сопроводительных документов на животных.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозчик привлечён к административной ответственности с последующим назначением штрафов.

- Кроме того, гражданину разъяснён порядок документального сопровождения перевозок живых сельскохозяйственных животных, акцентировано внимание на том, что перевозка или перегон животных должны осуществляться с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных и по маршрутам, согласованным с органом, осуществляющим федеральный государственный ветеринарный надзор, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Амурской области.

Информацию о выявленном нарушении тут же направили в территориальные управления Россельхознадзора, курирующие выход и прибытие груза, в том числе и для решения вопроса о привлечении к административной ответственности владельцев личных подсобных хозяйств. 
Россельхознадзор

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