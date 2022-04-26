В Бурятии возле магазина не было пандуса и места для парковки

В дело вмешалась прокуратура



Жительница Тункинского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру на отсутствие пандуса и машино-места для инвалидов вблизи магазина в села Кырен.



Установлено, что в нарушение законодательства о социальной защите прав инвалидов собственник магазина не обеспечил доступность объекта торговли для маломобильных групп населения.



В отношении владельца магазина возбуждено административное дело за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности объектов для инвалидов. Бизнесмену назначен штраф в размере двух тысяч рублей.



После прокурорского вмешательства нарушения устранены. Сейчас установлен пандус, выделено машино-место для инвалидов, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

