В дело вмешалась прокуратура
Жительница Тункинского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру на отсутствие пандуса и машино-места для инвалидов вблизи магазина в села Кырен.
Установлено, что в нарушение законодательства о социальной защите прав инвалидов собственник магазина не обеспечил доступность объекта торговли для маломобильных групп населения.
В отношении владельца магазина возбуждено административное дело за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности объектов для инвалидов. Бизнесмену назначен штраф в размере двух тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства нарушения устранены. Сейчас установлен пандус, выделено машино-место для инвалидов, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии возле магазина не было пандуса и места для парковки
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 26.04.2022
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 25.04.2022
Сервис от МегаФона позволяет видеть, где сейчас находится ребёнок, заряжен ли его телефон и достаточно ли на балансе средств
Бизнес, 22.04.2022
Бадма-Ханда продолжает удивлять уникальными рецептами
Бизнес, 21.04.2022
Маршрутчики получат финансовую помощь из республиканского бюджета
Бизнес, 21.04.2022
Мастер спорта по борьбе Зорикто Цырендондопов активно развивает молочное коневодство
Храниться там могут 160 урн с прахом
Это покажет людям реальную стоимость кредита
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ
Бизнес, 19.04.2022
Горожане боятся аварий, поломок и вандализма
Бизнес, 18.04.2022
Штраф компания оспаривала в Четвёртом арбитражном апелляционном суде
Бизнес, 18.04.2022
Прокуратура подвела итоги результатов надзорной деятельности в этой сфере
Продукция была ввезена незаконно
Две площадки объединят в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям
Владельца грибной фермы понудили к тому, чтобы прекращать загрязнять воздух
Папы Бурятии не меньше мам обращаются к электронным книгам по педагогической литературе