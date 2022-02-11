«Газпром» обеспечит бесплатным газом Вечные огни

Раньше за счёт компании Вечные огни горели в городах-героях и городах воинской славы



Президент Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» обеспечить Вечные огни бесплатным газом, сообщает РБК.



Поставка газа «для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», должна быть организована до 1 мая 2022 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.



Отмечается, что что в предыдущие годы Вечные огни неоднократно гасли из-за неуплаты или просрочки оплаты.



До этого «Газпром» бесплатно обеспечивал газом Вечные огни воинских мемориалов в городах-героях и городах воинской славы.



