 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Бурятии разрешили открыться банкетным залам

В Бурятии разрешили открыться банкетным залам
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Для банкетных залов установлено несколько важных ограничений

Решение республиканского оперштаба в Бурятии разрешена работа банкетных залов. Об этом говорится в протоколе заседания оперштаба от 7 февраля.

Работу банкетных залов ограничили до 23:00. Также посетители должны соблюдать социальную дистанцию, а за столом должно одновременно находиться не более четырёх человек, без учёта детей.

«Разрешить работу банкетных залов с целью оказания услуг общественного питания при условии окончания работы, оказания услуг не позже 23:00 часов, соблюдения социального дистанцирования посетителей на входной труппе (зона гардероба) заведения — не более четырёх единовременно присутствующих посетителей», - говорится в документе.

Кроме того, посетители должны иметь QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесённом недавно заболевании, либо отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 48 часов до дня посещения предприятия общественного питания,

Срок указан - 8 февраля.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии запретили проведение банкетов из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусом в конце января. Тогда же был принят ряд других ограничительных мер.


коронавирус профилактика банкет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

МегаФон запустил VoLTE в международном роуминге
МегаФон запустил VoLTE в международном роуминге
Бизнес, 10.02.2022
До конца года услуга станет доступной в Китае, Корее и США
В Бурятии свыше двух тысяч кг овощей и фруктов были сняты с продажи
В Бурятии свыше двух тысяч кг овощей и фруктов были сняты с продажи
Бизнес, 10.02.2022
Они не прошли проверку на пестициды и нитраты
В Улан-Удэ пассажир и авиакомпания судились из-за повреждённого баяна
В Улан-Удэ пассажир и авиакомпания судились из-за повреждённого баяна
Бизнес, 10.02.2022
В полёте был повреждён музыкальный инструмент стоимостью почти полмиллиона рублей
В Госдуме предложили создавать приюты для животных при господдержке
В Госдуме предложили создавать приюты для животных при господдержке
Бизнес, 10.02.2022
Законопроект уже получил положительный отзыв правительства РФ
200 млн транзакций прошло через эквайринг Сбера в 2021 году
200 млн транзакций прошло через эквайринг Сбера в 2021 году
Бизнес, 10.02.2022
Количество безналичных операций превысило на 15% показатель прошлого года
Lamborghini сняла рекламу спорткара на Байкале
Lamborghini сняла рекламу спорткара на Байкале
Бизнес, 10.02.2022
Кроссовер Urus промчался вдоль байкальских деревень
В Бурятии подсчитали, сколько стоит поход к стоматологу
В Бурятии подсчитали, сколько стоит поход к стоматологу
Бизнес, 09.02.2022
В Бурятии свой профессиональный праздник отмечают 375 стоматологов
В ТОР «Забайкалье» построят завод мясных консервов
В ТОР «Забайкалье» построят завод мясных консервов
Бизнес, 09.02.2022
Производство начнётся уже в этом году
В Улан-Удэ деревья губят незаконной рекламой
В Улан-Удэ деревья губят незаконной рекламой
Бизнес, 09.02.2022
Незаконная реклама на деревьях грозит штрафами
Более 500 предприятий в байкальских регионах получили антикризисную поддержку Сбера
Более 500 предприятий в байкальских регионах получили антикризисную поддержку Сбера
Бизнес, 09.02.2022
Байкальский банк Сбербанка предоставил 1 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0
Отели в Улан-Удэ снижают число пластика и отказываются от чайных пакетиков
Отели в Улан-Удэ снижают число пластика и отказываются от чайных пакетиков
Бизнес, 08.02.2022
Экологический этикет внедряют в столице Бурятии
В Чите девятимиллионный штраф снизили на 11 копеек
В Чите девятимиллионный штраф снизили на 11 копеек
Бизнес, 08.02.2022
Аэропорт не смогли начать реконструировать вовремя
Новые акционеры «ТГК-14» приехали в Улан-Удэ
Новые акционеры «ТГК-14» приехали в Улан-Удэ
Бизнес, 08.02.2022
Они побывали на обеих ТЭЦ и в посёлке Стеклозавода  
Число рейсов из Улан-Удэ на Ольхон вырастет до трёх
Число рейсов из Улан-Удэ на Ольхон вырастет до трёх
Бизнес, 08.02.2022
Авиакомпания «Аврора» разыгрывает билеты по новым направлениям
10 млн поездок в общественном транспорте оплатили улан-удэнцы картой в 2021 году
10 млн поездок в общественном транспорте оплатили улан-удэнцы картой в 2021 году
Бизнес, 08.02.2022
10,15 миллионов поездок в общественном транспорте совершили жители и гости столицы Бурятии с помощью безналичной оплаты в 2021 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^