Для банкетных залов установлено несколько важных ограничений
Решение республиканского оперштаба в Бурятии разрешена работа банкетных залов. Об этом говорится в протоколе заседания оперштаба от 7 февраля.
Работу банкетных залов ограничили до 23:00. Также посетители должны соблюдать социальную дистанцию, а за столом должно одновременно находиться не более четырёх человек, без учёта детей.
«Разрешить работу банкетных залов с целью оказания услуг общественного питания при условии окончания работы, оказания услуг не позже 23:00 часов, соблюдения социального дистанцирования посетителей на входной труппе (зона гардероба) заведения — не более четырёх единовременно присутствующих посетителей», - говорится в документе.
Кроме того, посетители должны иметь QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесённом недавно заболевании, либо отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 48 часов до дня посещения предприятия общественного питания,
Срок указан - 8 февраля.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии запретили проведение банкетов из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусом в конце января. Тогда же был принят ряд других ограничительных мер.
В Бурятии разрешили открыться банкетным залам
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
До конца года услуга станет доступной в Китае, Корее и США
Они не прошли проверку на пестициды и нитраты
В полёте был повреждён музыкальный инструмент стоимостью почти полмиллиона рублей
Законопроект уже получил положительный отзыв правительства РФ
Количество безналичных операций превысило на 15% показатель прошлого года
Кроссовер Urus промчался вдоль байкальских деревень
В Бурятии свой профессиональный праздник отмечают 375 стоматологов
Производство начнётся уже в этом году
Незаконная реклама на деревьях грозит штрафами
Байкальский банк Сбербанка предоставил 1 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0
Экологический этикет внедряют в столице Бурятии
Аэропорт не смогли начать реконструировать вовремя
Они побывали на обеих ТЭЦ и в посёлке Стеклозавода
Авиакомпания «Аврора» разыгрывает билеты по новым направлениям
10,15 миллионов поездок в общественном транспорте совершили жители и гости столицы Бурятии с помощью безналичной оплаты в 2021 году