В Бурятии ввели новые ограничения из-за рекордного роста COVID-19

Новые ограничительные меры коснулись школ, вузов, банкетных залов, общепита и пр.
В связи с ухудшением эпидситуации по заболеваемости коронавируса в Бурятии республиканский оперативный штаб на заседании 24 января принял дополнительные ограничительные меры.
Обучение в школах Улан-Удэ и ряда населённых пунктов в районах, а также в ССУЗах и ВУЗах переведено на дистанционное обучение. Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23 часов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
За последние сутки в Бурятии зарегистрировано 503 новых случаев COVID-19. Это абсолютный рекорд за всё время пандемии. За неделю с 17 по 23 января заболеваемость в республике возросла в 3,7 раза.
В связи с ухудшением эпидситуации на заседании республиканского оперативного штаба принят ряд мер, направленных на снижение уровня заболеваемости и предупреждение дальнейшего распространения инфекции:
- Приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, а также проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, включая работу танцплощадок в предприятиях общественного питания, в том числе в коллективных средствах размещения, до 14 февраля. Решения будут при необходимости менять оперативно по ходу изменения эпидобстановки;
- Работа общепита сокращена до 23 часов;
- Приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. Сейчас минпромторг Бурятии совместно с бизнес-омбудсменом определяют категории объектов, попадающих под ограничения;
- Приостановлены занятия физкультурой и спортом, контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной;
- Ограничено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением включенных в единый календарный план минспорта России;
Наибольшие темпы прироста зарегистрированы среди детей, заболеваемость среди школьников выросла в 6,3 раза. В связи с этим на дистанционное обучение с 25 января по 4 февраля переведены учащиеся общеобразовательных организаций Улан-Удэ и ряда населённых пунктов районов республики. Исключение сделано для 9 и 11 классов, которые продолжают обучаться в очной форме.
Студенты организаций среднего профессионального образования и ВУЗов переводятся на дистанционное обучение. Детские сады продолжают работу в прежнем режиме.
Переведены с 25 января по 4 февраля на дистанционное обучение учреждения дополнительного образования.
На закрытый режим работы переведены организации социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста, детские центры помощи семьи и детям).
Концерт группы «Чайф» (6+) перенесён на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной. Также перенесён концерт (12+) в честь празднования Сагаалгана.
Минсельхозу дано поручение проработать возможность проведения ярмарки сельхозпродукции на открытом воздухе.
Проводится работа по усилению работы call-центров поликлиник. На сегодняшний день их работает 118.
Администрация Улан-Удэ усилит дезинфекционные мероприятия общественного транспорта. Также будут произведены расчёты обработки межмуниципального транспорта.
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение рассмотреть меры поддержки бизнесу в связи с введением ограничительных мероприятий.
В Бурятии ввели новые ограничения из-за рекордного роста COVID-19
Бизнес, Фото:
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