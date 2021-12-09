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Ювелиры из Бурятии вышли на международный рынок⠀

Ювелиры из Бурятии вышли на международный рынок⠀
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бурятская компания заявила о себе на международных маркетплейсах

Бурятская ювелирная компания, работающая на рынке 10 лет, вышла на международный рынок. Бурятские украшения отправлены в Австралию, Бельгию и несколько других стран Европы. Найти своего покупателя за рубежом стало гораздо проще, сообщает минэкономики Бурятии.

- Для этого малому и среднему бизнесу не обязательно вести долгие переговоры и заключать валютные контракты. Заявить о себе и представить продукцию можно и на международных маркетплейсах, как это сделала бурятская компания, - отмечают в министерстве.

Ювелиры бурятской компании изготавливают украшения с любовью и вниманием к деталям. Они понимают — своей работой представляют родной край всему миру. ⠀

- Раньше гости республики могли увезти с собой частичку Байкала. Теперь частичка Байкала приедет к ним сама, несмотря на закрытые границы, - поделился руководитель ювелирной мастерской Цыдып Цыденов.

В компании уверены, что скоро расширится география продаж их изделий, и со временем об украшениях из Бурятии узнает весь мир.

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