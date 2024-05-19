«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах



Жителей Северо-Байкальского района обеспокоило состояние деревянной переправы через реку Иркана. Она расположена на региональной трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян».



Мост, по словам сельчан, рушится на глазах. «Только щепки летят», – рассказали люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



Северяне боятся, что если сооружение рухнет, все разом окажутся отрезаны от цивилизации, ведь именно по этой дороге им доставляют продукты.



Мост пообещали привести в порядок в ближайшие две недели. В компании, которая и займётся ремонтом, сообщили, что сейчас как раз идёт заготовка пиломатериала.



