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«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах

«Щепки летят»: Деревянный мост на севере Бурятии разрушается на глазах
Общество,  Фото: ООО «Строитель», «Северобайкалье-инфо.24/7»
Люди боятся, что их в любой момент может отрезать от цивилизации
 
Жителей Северо-Байкальского района обеспокоило состояние деревянной переправы через реку Иркана. Она расположена на региональной трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян».
 
Мост, по словам сельчан, рушится на глазах. «Только щепки летят», – рассказали люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
 
Северяне боятся, что если сооружение рухнет, все разом окажутся отрезаны от цивилизации, ведь именно по этой дороге им доставляют продукты.
 
Мост пообещали привести в порядок в ближайшие две недели. В компании, которая и займётся ремонтом, сообщили, что сейчас как раз идёт заготовка пиломатериала.

мост ремонт Северо-Байкальский район

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