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В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки

В районе Бурятии проверяют фермерские стоянки
Общество,  Фото:Администрация Иволгинского района
Специалисты напоминают о пожарной безопасности

Специалисты управления сельского хозяйства и муниципального контроля проверяют сельхозпроизводителей Иволгинского района на предмет соблюдения пожарного режима.

Профилактическое мероприятие продлится весь следующий месяц, пока специалисты не объедут сельхозпроизводителей всех сельских поселений района, сообщили в администрации района.

- Каждые стоянка и ферма должны быть максимально защищены от пожаров, поэтому руководители будут возводить минерализованные полосы шириной 10 метров, а также предусмотрены все профилактические мероприятия, - отметила и.о. ведущего специалиста УСХ Иволгинского района Римма Дугарова. – На территории сельского хозяйства должна быть убрана вся прошлогодняя трава и другой легковоспламеняющийся мусор.

Комиссия не только проверила чистоту стоянок, но и определила сроки, когда должна быть сделана противопожарная полоса.

Ширина минерализованной полосы, отделяющая граничащие с лесом объекты защиты, должна составлять 1,4 метров.

- Собственники и землепользователи должны принимать меры по защите земель сельскохозяйственного назначения от зарастания растительностью, для этого необходимо своевременно скашивать траву и поддерживать чистоту, - отметил начальник УСХ Иволгинского района Владимир Вахрунов.

Необходимо помнить, что выжигание сухой травы и мусора на землях сельскохозяйственного назначения строго запрещено, также как и использование открытого огня и разведение костров.

В течение месяца будут проконтролированы все сельхозтоваропроизводители Иволгинского района. Специалисты вручили фермерам информативные памятки с подробными инструкциями, а руководители хозяйств, в свою очередь, расписались в журнале об информировании.

фермеры пожарная безопасность

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