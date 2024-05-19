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Экс-зампрокурора Бурятии ужесточили наказание за крупную взятку от новосибирского бизнесмена

Экс-зампрокурора Бурятии ужесточили наказание за крупную взятку от новосибирского бизнесмена
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Владимир Фалилеев проведёт девять с половиной лет в колонии строгого режима

Суд апелляционной инстанции ужесточил приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Об этом сообщили накануне в объединённой пресс-службе судов Алтайского края. Экс-глава надзорного ведомства проведёт девять с половиной лет в колонии строгого режима.

В январе Фалилеева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере – по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Изначально ему дали девять лет «строгача» со штрафом в двукратном размере суммы взятки – в 5 миллионов 786 тысяч 579 рублей. А ещё на пять лет запретили занимать в госорганах должности, предполагающие выполнение организационно-распорядительных функций.

Кроме того, экс-прокурора лишили классного чина и звания заслуженного работника прокуратуры РФ.

Владимир Фалилеев подал апелляцию в Алтайский краевой суд, однако добиться смягчения приговора не удалось. Более того, там установили, что размер взятки был намного больше – 10 миллионов 993 тысячи 415 рублей.

В итоге к старому приговору добавили ещё полгода и обязали выплатить уже 21 миллион 986 тысяч 830 рублей.
 
- Кроме того, суд конфисковал у осуждённого полученные им 10 993 415 рублей, обратив взыскание на его имущество, – подчеркнули в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.
 
Фалилеева задержали в феврале 2022-го по подозрению в получении взяток за покровительство в интересах одного новосибирского бизнесмена. Вместе с экс-прокурором тогда арестовали и его прежнего зама.

Владимир Фалилеев – уроженец Бурятии. С 1984 по 2005 год являлся заместителем прокурора РБ, с 2005-го возглавлял прокуратуру Читинской области (после – Забайкальского края). В 2015-ом он стал руководить надзорным ведомством в Новосибирской области, а в 2018-ом ушёл на заслуженный отдых.

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