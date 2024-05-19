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В Бурятии мёртвый посёлок возродят за счёт райцентра

В Бурятии мёртвый посёлок возродят за счёт райцентра
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Обезлюдевший Заозёрный сольётся с Гусиноозёрском

Ещё в начале марта стало известно, что следом за посёлком Загустай к Гусиноозёрску решили присоединить ещё один – Заозёрный, основанный в 1969 году. Об этом власти республики попросил совет депутатов Селенгинского района.

Ходатайство народных избранников тогда одобрили в правительстве РБ. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Теперь решение – за депутатами Народного Хурала. Вопрос о слиянии Заозёрного с Гусиноозёрском рассмотрят на ближайшей сессии 27 июня. Докладчиком по вопросу выступит председатель райсовета Александр Балдаков.

В вышеупомянутом заключении правительства говорится, что муниципальное образование «Город Гусиноозёрск» состоит из самого райцентра, Загустая (до недавнего времени) и посёлка Заозёрный. Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инфраструктура стала единой.

Ещё в декабре 2012 года райсовет утвердил новый генплан городского поселения, согласно которому Заозёрный является частью Гусиноозёрска. Их соединяет грунтовая дорога. После присоединения первый утратит самостоятельный статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов РБ. Местные согласились на это после публичных слушаний, которые состоялись в августе.

Согласно актам от 25 сентября 2019-го и 1 октября 2022 года, в посёлке никто не живёт. После аварии на теплотрассе  и из-за отсутствия тепло- и водоснабжения людей расселили и все они перебрались в районный центр – в маневренный фонд. 

В Заозёрном же осталось 11 многоквартирных домов, которые находятся в заброшенном состоянии. Окна в квартирах выбиты, полы, балконы и крыши разобраны, отопления нет. Кроме того, блага цивилизации отсутствуют в местной школе и детском саду. Официальное присоединение населённого пункта к Гусиноозёрску призвано упростить порядок и процедуру финансирования «на его восстановление и развитие».

Грядущее объединение не предусматривает изменений в штате органа местного самоуправления и его структурных подразделениях, а потому никаких дополнительных расходов не потребуется, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кстати, сами селенгинцы отнеслись к этой новости скептически. Обсуждая её в начале мая в паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте», люди предложили вместо Заозёрного взяться за 9-ый микрорайон в самом райцентре.

- Больницу начали строить и бросили. Сколько пустых квартир, бывшие общаги. Когда-то были хорошими. Вот в первую очередь что нужно восстанавливать, – заявила одна из местных жительниц.

Другие её поддержали, отметив, что в обезлюдевшем посёлке «уже нечего ловить». «Кирпичный завод – там уже камня на камне нет», – высказались сельчане.



упразднение инициатива правительство РБ Народный Хурал Гусиноозерск

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