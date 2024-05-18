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Жительница Бурятии вернёт деньги за лечение мужчины, которого она покалечила

Жительница Бурятии вернёт деньги за лечение мужчины, которого она покалечила
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На лечение ушло более 90 тысяч рублей

Жительница Баргузинского района Бурятии осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью (по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ).

Прокурор Курумканского района обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с осуждённой в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на лечение потерпевшему.

Потерпевший находился на лечении в республиканской клинической больнице имени Семашко», и стоимость лечения составила 91 887,15 руб.

- Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред, - пояснили в пресс-службе Баргузинского районного суда.

Суд удовлетворил иск в полном объёме.

Решение суда вступило в законную силу.
суд приговор прокуратура

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