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Неравнодушные улан-удэнцы помогли задержать 63 пьяных водителя

Неравнодушные улан-удэнцы помогли задержать 63 пьяных водителя
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
О нарушителях люди сообщали в ГИБДД

С начала года в Бурятии по вине водителей в состоянии опьянения произошло 36 ДТП, в результате которых семь человек погибли и 42 участника дорожного движения пострадали.

Сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержали 2490 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. Благодаря общественному контролю граждан инспекторами ДПС пресечено 63 факта управления транспортом пьяными водителями. Только за последнюю неделю в Улан-Удэ бдительные горожане помогли задержать 7 нетрезвых нарушителей.

Троих нетрезвых водителей инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД задержали в начале мая. Первое сообщение о том, что по улице Иволгинской едет автомобиль «Тойота Королла» под управлением водителя с признаками опьянения, поступило в полицию ночью. За рулем иномарки находился 47-летний гражданин, ранее уже задерживавшийся за вождение в нетрезвом виде. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По второму анонимному сообщению нарушитель был задержан инспекторами ДПС на улице Авиаторов около 16 часов. 44-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 100» находился в состоянии опьянения, результат освидетельствования показал 1,43 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составлен соответствующий административный материал.



Через два часа очевидцы сообщили, что на улице Трубачеева во дворе многоквартирного дома водитель автомобиля «Ниссан» распивает спиртные напитки. Пьяного нарушителя сотрудники ДПС задержали и провели освидетельствование. Выяснилось, что водитель не имеет прав управления транспортом. Судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Двоих нарушителей по сообщениям очевидцев автоинспекторы задержали 8 мая. В обоих случаях это оказался повторный факт управления транспортом в состоянии опьянения.

- Так, внимание бдительных граждан привлёк водитель автомобиля «Тойота Витц» без государственных регистрационных знаков, отъезжавший от АЗС. Экипаж ДПС задержал транспортное средство и проверил гражданина. Результат освидетельствования 30-летнего горожанина показал наличие алкоголя в количестве 1,48 мг/л в выдыхаемом воздухе. Во втором случае пьяного водителя очевидцы заметили ночью около магазина с компанией друзей. При проверке нарушителя автоинспекторы установили факт управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Ещё об одном факте нетрезвой поездки по ночному городу горожане сообщили ночью 12 мая. В чате телеграм-бота очевидцы указали, что по ул. Дальневосточной движется автомобиль «Тойота Камри» белого цвета под управлением нетрезвого водителя. Экипаж ДПС остановил иномарку на улице Бабушкина, за рулём которого находился 34-летний мужчина с признаками опьянения. Результат освидетельствования составил 1,35 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Днём 12 мая обеспокоенные улан-удэнцы сообщили в телеграм-бот, что в пос. Сотниково пьяный водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» подвергает опасности участников дорожного движения. Автоинспекторы остановили иномарку для проверки, однако от прохождения освидетельствования на состояние опьянения 40-летний водитель отказался. Сотрудники ДПС составили в отношение водителя административный протокол.

- Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасное поведение пьяных водителей и своевременно сообщившим в полицию о нарушителях, - отметили в ГИБДД. 

ГИБДД ПДД

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