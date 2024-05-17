В Бурятии инвалида не обеспечивали мочеприёмниками и катетерами

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре



Жителя Баргузинского района Бурятии, инвалида II группы, не обеспечили техническими средствами реабилитации. Об этом сообщили в прокуратуре республики.



По индивидуальной программе реабилитации мужчина нуждается в использовании мочеприёмников, катетеров для эпицистостомы. Однако в течение длительного периода времени этими техническими средствами он не был обеспечен.



- В связи с этим прокурор района управляющему отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Бурятии внёс представление. По результатам его рассмотрения права заявителя восстановлены, ему выданы необходимые для жизнеобеспечения медицинские изделия, - сообщили в прокуратуре.



