В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Жителя Баргузинского района Бурятии, инвалида II группы, не обеспечили техническими средствами реабилитации. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По индивидуальной программе реабилитации мужчина нуждается в использовании мочеприёмников, катетеров для эпицистостомы. Однако в течение длительного периода времени этими техническими средствами он не был обеспечен.
- В связи с этим прокурор района управляющему отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Бурятии внёс представление. По результатам его рассмотрения права заявителя восстановлены, ему выданы необходимые для жизнеобеспечения медицинские изделия, - сообщили в прокуратуре.
В Бурятии инвалида не обеспечивали мочеприёмниками и катетерами
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