Жителей Бурятии будут предупреждать о мошенниках прямо во время звонков





У абонентов МТС по всей стране, в том числе – в Бурятии, появится цифровой ассистент, который обезопасит их от злоумышленников. Он сможет предупредить о возможном мошенничестве и ответить практически на любой вопрос прямо во время беседы по телефону.Цифровой «всезнайка» даст прогноз погоды, подскажет адреса ближайших магазинов или кафе и даже сделает резюме телефонного разговора, отправив его текстом по sms или в мессенджер. А ещё – озвучит написанный абонентом ответ. Достаточно будет написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его собеседнику. Для всего этого даже не потребуется подключение к Интернету. Новая функция будет доступна всем, вне зависимости от модели телефона.Сервис пригодится в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок. Кроме того, благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать звонки и отвечать с помощью секретаря.- Внедрение цифрового помощника в такую, казалось бы, простую и привычную услугу, как голосовые вызовы, буквально открывает мобильную связь для пользователей с новой стороны. Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки, – рассказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова. – Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер – вместо того, чтобы сбросить звонок, можно договориться о деталях доставки и не менять свои планы. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведётся новыми функциями – например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению.Особое внимание компания уделяет защите своих клиентов от мошенничества. Для этого есть блокировка сомнительных и спам-звонков от «МТС Защитник». По данным МТС, только с начала 2023 года антиспам-решения заблокировали в Бурятии свыше 3,6 млн. минут нежелательных звонков – это более 7 лет несостоявшихся разговоров. А скоро «Защитника» начнёт предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным «сотрудником службы безопасности».- Телефон – основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое услышит только он. Технологии AI проверят, синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит его биометрию с базой мошеннических голосов и проанализирует текст звонящего на предмет мошеннических сценариев, – пояснила Инесса Галактионова.