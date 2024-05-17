17 мая

16 мая

Популярное

Жителей Бурятии будут предупреждать о мошенниках прямо во время звонков

Жителей Бурятии будут предупреждать о мошенниках прямо во время звонков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Распознать аферистов поможет цифровой «всезнайка»

У абонентов МТС по всей стране, в том числе – в Бурятии, появится цифровой ассистент, который обезопасит их от злоумышленников. Он сможет предупредить о возможном мошенничестве и ответить практически на любой вопрос прямо во время беседы по телефону.

Цифровой «всезнайка» даст прогноз погоды, подскажет адреса ближайших магазинов или кафе и даже сделает резюме телефонного разговора, отправив его текстом по sms или в мессенджер. А ещё – озвучит написанный абонентом ответ. Достаточно будет написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его собеседнику. Для всего этого даже не потребуется подключение к Интернету. Новая функция будет доступна всем, вне зависимости от модели телефона.

Сервис пригодится в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок. Кроме того, благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать звонки и отвечать с помощью секретаря.

- Внедрение цифрового помощника в такую, казалось бы, простую и привычную услугу, как голосовые вызовы, буквально открывает мобильную связь для пользователей с новой стороны. Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки, – рассказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова. – Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер – вместо того, чтобы сбросить звонок, можно договориться о деталях доставки и не менять свои планы. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведётся новыми функциями – например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению.

Особое внимание компания уделяет защите своих клиентов от мошенничества. Для этого есть блокировка сомнительных и спам-звонков от «МТС Защитник». По данным МТС, только с начала 2023 года антиспам-решения заблокировали в Бурятии свыше 3,6 млн. минут нежелательных звонков – это более 7 лет несостоявшихся разговоров. А скоро «Защитника» начнёт предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным «сотрудником службы безопасности».

- Телефон – основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое услышит только он. Технологии AI проверят, синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит его биометрию с базой мошеннических голосов и проанализирует текст звонящего на предмет мошеннических сценариев, – пояснила Инесса Галактионова.

мошенничество мобильные телефоны

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии будут предупреждать о мошенниках прямо во время звонков
Жителей Бурятии будут предупреждать о мошенниках прямо во время звонков
Общество, 17.05.2024
Распознать аферистов поможет цифровой «всезнайка»
В Бурятии свиней прививают от классической чумы
В Бурятии свиней прививают от классической чумы
Общество, 17.05.2024
Вакцинировать против неё хотят более 140 тысяч хрюшек

Бурятский митрополит подарил Национальному музею старинные шкатулки
Бурятский митрополит подарил Национальному музею старинные шкатулки
Общество, 17.05.2024
Всего митрополитом было передано в фонд музея 14 экспонатов
В Бурятии прошли учения по ликвидации условного очага чумы
В Бурятии прошли учения по ликвидации условного очага чумы
Общество, 17.05.2024
В учениях участвовали разные ведомства
В столице Бурятии взялись за забитые ливнёвки
В столице Бурятии взялись за забитые ливнёвки
Общество, 17.05.2024
Их вовсю очищают от песка и мусора
В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли жизнь участнику СВО
В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли жизнь участнику СВО
Общество, 17.05.2024
Он потерял сознание и не приходил в себя
В нацпарк в Бурятии прилетел могильник
В нацпарк в Бурятии прилетел могильник
Общество, 17.05.2024
В Тунке гнездятся несколько пар этих краснокнижных птиц
В Улан-Удэ перестала подниматься Селенга
В Улан-Удэ перестала подниматься Селенга
Общество, 17.05.2024
За сутки её уровень никак не изменился
Возле кладбища в селе Бурятии разрастается свалка
Возле кладбища в селе Бурятии разрастается свалка
Общество, 17.05.2024
Сельчане боятся, что скоро будут хоронить людей на помойке
Улан-удэнцев просят помочь собрать нуждающихся детей в лагеря
Улан-удэнцев просят помочь собрать нуждающихся детей в лагеря
Общество, 17.05.2024
Можно принести как новые, так и б/у вещи в хорошем состоянии
Геймеры из Бурятии смогут удалённо запускать тяжёлые игры с помощью новой платформы
Геймеры из Бурятии смогут удалённо запускать тяжёлые игры с помощью новой платформы
Общество, 17.05.2024
Мобильный онлайн-гейминг – одно из популярных сегодня направлений 
В Бурятии почтили память сотрудника Росгвардии турниром по гиревому спорту
В Бурятии почтили память сотрудника Росгвардии турниром по гиревому спорту
Общество, 17.05.2024
Алексей Продубнов погиб при исполнении служебного долга

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^